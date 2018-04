Гречка: подробный состав

Чем гречка отличается от других круп?

Главным отличием гречки от других круп является то, что это вовсе не злаковая культура (как пшеница, рис или кукуруза), а, по сути, семена цветка гречиха. Именно поэтому белок гречки не содержит в своем составе вызывающего пищевые аллергии глютена — в отличии от вышеупомянутой пшеницы. Кроме этого, гречка богата нетипичными для других круп природными антиоксидантами.

Научные исследования показывают, что содержащиеся в гречке фитонутриенты способны влиять на синтез инсулина в организме, нормализуя процессы обмена веществ и помогая бороться не только с лишним весом, но и с сахарным диабетом второго типа. Все это делает гречневую крупу незаменимым элементом здорового питания и важной составляющей диеты для похудения.

Содержание белка в гречки

В 100 г сухой гречки содержится примерно 13 г белка. Хотя эта цифра выше, чем в рисе, гречневая крупа все же не является лидером по суммарному количеству протеина — в чечевице его содержится почти в два больше. Отдельно напомним, что часть белка пшеницы — это глютен, который практически не переваривается человеком и может вызывать пищевую аллергию. В гречке же глютена нет.

Главным отличием белка гречки от белка прочих круп и злаковых культур является его уникальный состав и наличие аминокислот (составных элементов протеина), обычно содержащихся в мясе и молочных продуктах, а вовсе не в растениях. В гречке содержатся три из восьми наиболее важных для правильной работы метаболизма человека аминокислот — лизин, треонин и триптофан.

Состав различных круп:

Белки

Углеводы

Калорийность

Чечевица

25.8 г 1.1 г 353 ккал

Овсяная крупа

389 ккал

Гречневая крупа

3.4 г 343 ккал

Пшеничная крупа

12.8 г 0.6 г 77.4 г 376 ккал

Манная крупа

11.3 г 0.7 г 73.3 г 326 ккал

Ячневая крупа

10.4 г 1.3 г 322 ккал

Перловая крупа

1.2 г 352 ккал

Кукурузная крупа

8.3 г 1.2 г 325 ккал

Рис (бурый)

370 ккал

Рис (белый)

0.7 г 365 ккал

Содержание углеводов в гречке

Из таблицы, представленной ниже, видно, что содержание углеводов в большинстве круп практически одинаково. В реальной жизни разница еще меньше, поскольку итоговое содержание углеводов в гречке во многом зависит от условий ее выращивания и способа готовки гречневой каши — если перед приготовлением вы замачиваете и промываете крупу, часть углеводов вымывается.

Гликемический индекс гречки является средним — порядка 45-60 единиц, в зависимости от размера съедаемой порции и степени разварки (или предварительной обжарки) крупы. Содержание клетчатки в гречневой крупе — порядка 10 г на 100 г. Кроме этого, примерно 30% от всей массы сухой гречки приходится на амилозу (вид крахмала с медленной скоростью усвоения).

Содержание углеводов на 100 г сухой крупы:

Общее количество углеводов

Из них клетчатки

Содержание амилозы

Гликемический индекс

Чечевица

30.5 г 20-25 Овсяная крупа

10.6 г 50-60 Гречневая крупа

45-60 Пшеничная крупа

77.4 г 45-60 Манная крупа

73.3 г 45-60 Ячневая крупа

25-30 Перловая крупа

25-30 Кукурузная крупа

60-70 Рис (бурый)

3.5 г 35-40 Рис (белый)

1.3 г 60-80 Польза аминокислот гречки для здоровья

Содержащаяся в гречневой крупе аминокислота лизин участвует в формировании коллагена, структурного элемента для восстановления поврежденных тканей организма — начиная от кожи, заканчивая внутренними органами. Дефицит лизина негативно сказывается на синтезе белка, приводит к утомляемости и общей слабости, а также к снижению мышечной массы (особенно на диете).

Другая содержащаяся в гречке аминокислота, треонин, нужна для поддержания эффективной работы мышц и их роста после силовых тренировок, а также для синтеза иммунных белков и пищеварительных ферментов. Третья важная аминокислота, триптофан, необходима для синтеза серотонина — дефицит триптофана быстро приводит к развитию депрессий.

Содержание витаминов в гречке

Гречка чрезвычайно богата различными микроминералами — в 100 г сухой гречневой крупы содержится порядка 80% суточной нормы марганца, 55% нормы магния, 32% фосфора, 31% меди, 16% цинка, 14% железа, 12% селена, 9% калия и 2% кальция (1). Если же гречка выращивалась в приморских территориях, то она может содержать и некоторое количество йода.

Содержание основных витаминов в гречке находится в границах, типичных для прочих круп — как и зерновые культуры, гречневая крупа богата витаминами группы В, ниацином, рибофлавином и тиамином. Однако роль играет не столько список содержащихся в гречке витаминов и минералов, сколько их способность усиливать друг друга при совместном употреблении.

Гречневая крупа и фитонутриенты

В отличие от любых других злаковых, гречневая крупа содержит сильный природный антиоксидант — витамин Р (рутин). Этот витамин улучшает процессы кровообращения, уменьшая ломкость капилляров и усиливает уровень усвоения йода. Помимо гречки, этот витамин содержится лишь в оливках, спарже и малине. В пшенице, рисе, кукурузе и чечевице его просто нет.

Также в состав гречки входят такие фитонутриенты, как пропеларгонидинс, просианидинс и хироинозитол (2). Первые два известны в традиционной китайской медицине как средства, положительно влияющие на крепость костей и здоровье опорно-двигательного аппарата, а хироинозитол является элементом, влияющим на синтез глюкозы в организме.

Гречка на диете и для диабетиков

Научные исследования показывают, что у страдающих ожирением диабетиков хироинозитол улучшает общую чувствительность организма к инсулину (3) — при регулярном применении этого вещества тело начинает лучше использовать энергию углеводов и простых сахаров, применяя их калории для текущего обмена веществ, а не отправляя в жировые запасы.

Нормализация уровня хироинозитола приводит к улучшению чувствительности тканей к инсулину, выравниванию артериального давления и нормализации уровня свободного тестостерона в крови. По сути, это подтверждает факт известной всем традиционной рекомендации употребления гречки в диабетическом и диетическом питании (4).

Несмотря на то, что калорийность, гликемический индекс и состав базовых витаминов у гречневой крупы весьма близки ко всем остальным крупам, ни одна из них не содержит хироинозитола и витамина Р — фитонутриентов, влияющих на уровень инсулина и улучшающих механизмы использования организмом энергии из простых углеводов.

