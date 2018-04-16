5 вкусных подарков для мужчины

Дарить еду всегда было популярно, и с каждым годом этот тренд становится все актуальнее. Дело не только в растущих ценах на продукты, но и в креативном подходе к форме и подаче съедобных подарков. Прийти в гости с пакетом продовольствия из Ашана все еще не очень прилично, а вот букет из овощей или мясных деликатесов выглядит куда уместнее и оригинальнее. Съедобный подарок универсален, но не лишен индивидуальности. Я подобрала несколько вкусных сюрпризов, которые порадуют твоего парня.

1. Фрутбокс

Если набор овощей оценит далеко не каждый мужчина, то экзотические фрукты наверняка придутся по вкусу и уж точно вызовут интерес. Тропический набор понравится сторонникам здорового питания и просто любителям пробовать новое. Особенно актуальны фрутбоксы в зимне-весенний период, когда найти на прилавках магазинов свежие натуральные фрукты не так уж просто. Больше всего популярны фрукты из Таиланда или Вьетнама. Можешь заранее почитать, что такое рамбутан, питайя, джекфрукт или логан, чтобы подобрать то, что будет больше соответствовать вкусу твоего парня. Хотя, когда речь идет об экзотике, тут лучше пробовать. Главное убедись, что ни у кого из вас нет аллергии.

2. Космическое питание

Этот подарок опять про новые ощущения и оригинальную подачу. Все мы с детства знаем, что самая натуральная, полезная и питательная еда у космонавтов, а потребляют они ее из тюбиков. Сейчас в такой упаковке на МКС подают лишь соусы и горчицу. Вся остальная еда отправляется в прессованом обезвоженном виде и разбавляется водой уже перед употреблением, как лапша быстрого приготовления. Тем не менее производители космофуда сохранили советскую романтику и выпускают питание в тюбиках для широкого пользования. Специальные наборы космической гастрономии дадут каждому почувствовать себя немножко Юрой Гагариным. Купить в тюбике можно все что угодно: борщ, свинину с овощами, мясное пюре, творог с облепихой и даже торт «Москва» по классическому рецепту. Ах, да, и компот. Есть чемоданчики с полным продуктовым набором из разных блюд. Плюс такой еды в том, что она может год храниться без холодильника. Что касается вкуса, то тут выводы пусть делает твой мужчина. Космонавты все время жалуются, что земная еда недосолена, но ученые полагают, что причина в приливе крови к голове в условиях невесомости.

3. Мужской букет

Речь не про гладиолусы с каллами, ведь, как бы флористы не убеждали, что эти растения предназначены для мужского букета, я еще не готова заявляться к парню на день рождения с цветами и мягкой игрушкой. Другое дело — пивная композиция из свежих деликатесов в стильном оформлении. Такие оригинальные букеты есть в интернет-магазине CandyShop. Можешь выбрать набор с сырокопчеными пражскими и баварскими колбасками, сыром чечил, копчеными сырными шариками, карпачо из мяса птицы и острым перцем; рыбный букет или композицию из орехов с хрустящими булочками и сырокопчеными колбасками. Не исключено, что тебе повезло, и парень все-таки обожает овощи, тогда обрати внимание на яркий букет с острым перцем чили, болгарским перцем, лаймом, редисом, чесноком и зеленью. Состав букета может быть стандартным или скорректирован под индивидуальные предпочтения. К некоторым наборам пиво идет в подарок. Доставка вкусного букета по Москве бесплатно. Заказать мужской букет

4. Именные макарони, пряники, конфеты

Индивидуальные сладости ручной работы — это вкусно и очень мило, ведь ты не забежала за конфетами в ближайший супермаркет, а заранее заказала их и продумала дизайн. Макарони с уникальным принтом, тематические пряники, именной шоколад с текстовыми посланиями. Такой сувенир порадует глаз, но не будет долго пылиться на полке. Единственное, чего не рекомендую делать, — сладости с собственным изображением или его фотографией. Согласись, когда он откусит прянику с твоим лицом голову, это будет выглядеть не очень эстетично. Хотя все субъективно, может вам это придется по вкусу.

5. Сладости из 90-ых годов

Если твоему парню прилично за 20, можешь подарить ему сладости из 90-ых годов. Жвачки «Турбо», «love is», шоколадный батончик «Wispa», легендарные напитки Yupi и Dr.Pepper. Есть готовые наборы из газировки, напитка и жвачек в стилизованной коробке, да и в розницу найти эти товары из прошлого не составит труда. Лично я, получив такой подарок, прикинулась бы, что впервые вижу эти предметы, хотя парни вроде бы не так щепетильны в вопросах возраста. Осторожно, вызывает острый приступ ностальгии!