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Пляжный отдых: 18 самых дешевых направлений в Европе
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Пляжный отдых: 18 самых дешевых направлений в Европе 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Впереди сезон отпусков, и опытные путешественники заранее продумывают маршруты, а также бронируют билеты так, чтобы отдых оказался бюджетным. Если вы сторонник того, чтобы не тратить все заработанные деньги за отдых, то советуем присмотреться к ежегодному рейтингу Post Office Travel Money Holiday Costs Barometer. Это рейтинг самых дешевых туристических направлений. Важно отметить, что в указанную стоимость не входит стоимость перелета, однако для сравнения были выбраны такие параметры, как стоимость чашки кофе, бутылки пива, крема от загара, бутылки вина и другие параметры. Итак, ниже мы подробно расскажем о 18 самых дешевых направлениях Европы для тех, кто любит пляжный отдых. 18. Сорренто, Италия — ∎122.65  Чашка кофе: ∎1.78 Бутылка пива: ∎2.68 Coca-Cola: ∎2.23 Бокал вина: ∎2.68 Бутылка воды: ∎0.89 Крем от насекомых: ∎7.14 Обед на двоих из двух блюд: ∎32.11 Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎64.22  17. Ибица, Испания — ∎117.91  [Чашка кофе: ∎1.34 Бутылка пива: ∎3.12 Coca-Cola: ∎2.23 Бокал вина: ∎3.57 Бутылка воды: ∎0.80 Крем от насекомых: ∎8.83 Обед на двоих из двух блюд: ∎16.05 Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎64.22  16. Лимассол, Кипр — ∎116.71  Чашка кофе: ∎2.68 Бутылка пива: ∎2.68 Coca-Cola: ∎1.78Бокал вина: ∎3.12 Бутылка воды: ∎0.76 Крем от насекомых: ∎6.33 Обед на двоих из двух блюд: ∎23.10 Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎64.22  15. Ницца, Франция — ∎113.91  Чашка кофе: ∎1.43Бутылка пива: ∎3.12Coca-Cola: ∎3.12Бокал вина: ∎2.68Бутылка воды: ∎0.27Крем от насекомых: ∎6.24Обед на двоих из двух блюд: ∎26.76Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎60.30  14. Майорка, Испания — ∎108.43  Чашка кофе: ∎1.34Бутылка пива: ∎2.23Coca-Cola: ∎2.23Бокал вина: ∎3.57Бутылка воды: ∎0.49Крем от насекомых: ∎4.46Обед на двоих из двух блюд: ∎26.76Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎53.97  13. Пореч, Хорватия — ∎106.29  Чашка кофе:∎1.36Бутылка пива: ∎2.23Coca-Cola: ∎2.48Бокал вина: ∎3.47Бутылка воды: ∎0.74Крем от насекомых: ∎4.96Обед на двоих из двух блюд: ∎22.30Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎61.32  12. Побережье Лиссабона, Португалия — ∎101.23  Чашка кофе: ∎0.62Бутылка пива: ∎1.78Coca-Cola: ∎1.78Бокал вина: ∎3.57Бутылка воды: ∎1.78Крем от насекомых: ∎7.14Обед на двоих из двух блюд: ∎26.76Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎51.56  11. Халкидики, Греция — ∎100.34  Чашка кофе: ∎3.12Бутылка пива: ∎4.46Coca-Cola: ∎2.68Бокал вина: ∎4.46Бутылка воды: ∎0.89Крем от насекомых: ∎5.35Обед на двоих из двух блюд: ∎26.76Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎39.24  10. Слима, Мальта — ∎98.60  Чашка кофе: ∎1.34Бутылка пива: ∎2.23Coca-Cola: ∎1.78Бокал вина: ∎3.21Бутылка воды: ∎1.25Крем от насекомых: ∎2.89Обед на двоих из двух блюд: ∎26.76Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎47.90  9. Задар, Хорватия — ∎98.13  Чашка кофе: ∎1.49Бутылка пива: ∎2.11Coca-Cola: ∎2.11Бокал вина: ∎3.10Бутылка воды: ∎0.74Крем от насекомых: ∎4.96Обед на двоих из двух блюд: ∎17.34Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎56.99  8. Корфу, Греция — ∎91.23  Чашка кофе: ∎2.23Бутылка пива: ∎2.94Coca-Cola: ∎1.78Бокал вина: ∎3.12Бутылка воды: ∎0.89Крем от насекомых: ∎6.24Обед на двоих из двух блюд: ∎21.41Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎45.48  7. Пафос, Кипр — ∎88.49  Чашка кофе: ∎2.68Бутылка пива: ∎2.05Coca-Cola: ∎2.23Бокал вина: ∎3.39Бутылка воды: ∎0.24Крем от насекомых: ∎5.49Обед на двоих из двух блюд: ∎20.51Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎44.06  6. Коста-Бланка, Испания — ∎83.58  Чашка кофе: ∎1.34Бутылка пива: ∎1.78Coca-Cola: ∎1.34Бокал вина: ∎3.12Бутылка воды: ∎0.49Крем от насекомых: ∎4.46Обед на двоих из двух блюд: ∎21.41Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎36.26  5. Крит, Греция — ∎81.35  Чашка кофе: ∎2.23Бутылка пива: ∎2.23Coca-Cola: ∎2.23Бокал вина: ∎2.68Бутылка воды: ∎0.45Крем от насекомых: ∎1.96Обед на двоих из двух блюд: ∎21.41Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎41.92  4. Коста-дель-Соль, Испания— ∎71.55  Чашка кофе: ∎1.25Бутылка пива: ∎2.23Coca-Cola: ∎1.69Бокал вина: ∎2.23Бутылка воды: ∎0.35Крем от насекомых: ∎2.76Обед на двоих из двух блюд: ∎16.05Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎40.58  3. Альгарве, Португалия — ∎68.24  Чашка кофе: ∎0.62Бутылка пива: ∎0.98Coca-Cola: ∎1.16Бокал вина: ∎1.11Бутылка воды: ∎0.18Крем от насекомых: ∎5.16Обед на двоих из двух блюд: ∎15.88Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎38.70  2. Мармарис, Турция — ∎56.88  Чашка кофе: ∎1.40Бутылка пива: ∎2.21 Coca-Cola: ∎1.30 Бокал вина: ∎2.23 Бутылка воды: ∎0.24 Крем от насекомых: ∎1.86 Обед на двоих из двух блюд: ∎9.31 Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎31.65  1. Солнечный берег, Болгария— ∎43.44  Чашка кофе: ∎0.71 Бутылка пива: ∎0.71 Coca-Cola: ∎0.95 Бокал вина: ∎1.19 Бутылка воды: ∎0.38Крем от насекомых: ∎2.38 Обед на двоих из двух блюд: ∎8.56 Ужин из трех блюд с бутылкой вина на двоих: ∎26.18
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