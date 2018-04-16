Минсельхоз введет штрафы за контрабанду российских устриц

Семь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа — такое наказание за контрабанду морских ежей, медуз и рыбной муки предложил ввести Минсельхоз . Ведомство уже подготовило необходимый для этого проект.

Чиновники хотят внести изменения в список стратегически важных товаров и ресурсов, за контрабанду которых полагается суровое наказание. Сейчас в этом перечне есть несколько рыбных позиций. Это целые тушки форели, нерки, камбалы, палтуса, а также морского языка и тунца в свежем, охлажденном и мороженом виде. Кроме того, в нынешнюю версию запретного списка включено филе рыб осетровых пород (сырое и жаренное в тесте или кляре), а также другая продукция из осетрины и черная икра. В Минсельхозе сетуют, что этого перечня недостаточно для того, чтобы связать контрабандистам руки. Нечистые на руку рыбаки нашли способ обойти запреты: сырые рыбные тушки они превращают в филе, прокручивают в фарш, коптят или солят. В таком виде они безбоязненно переправляют рыбу с минимальными таможенными пошлинами в Китай и Японию. Если же инициатива ведомства будет одобрена, список стратегически важных водных ресурсов пополнится множеством новых позиций. В него войдут филе из красной рыбы, сома, карпа, тилапии и угря, а также фарш, мука и даже гранулы из рыбы. Контрабандой будет считаться и переправка за границу сушеной, копченой и соленой рыбы, а также печени, красной икры и молоки. Кроме того, миллионные штрафы и от трех до семи лет заключения ждут дельцов за попытку продать за рубеж акульи плавники, сардины в масле и шпроты, консервированных крабов, морские гребешки и ежей, а также медуз и устриц. Источник