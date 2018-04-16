Ещё
Минсельхоз введет штрафы за контрабанду российских устриц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минсельхоз введет штрафы за контрабанду российских устриц 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Семь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа — такое наказание за контрабанду морских ежей, медуз и рыбной муки предложил ввести Минсельхоз. Ведомство уже подготовило необходимый для этого проект.
Чиновники хотят внести изменения в список стратегически важных товаров и ресурсов, за контрабанду которых полагается суровое наказание. Сейчас в этом перечне есть несколько рыбных позиций. Это целые тушки форели, нерки, камбалы, палтуса, а также морского языка и тунца в свежем, охлажденном и мороженом виде. Кроме того, в нынешнюю версию запретного списка включено филе рыб осетровых пород (сырое и жаренное в тесте или кляре), а также другая продукция из осетрины и черная икра. В Минсельхозе сетуют, что этого перечня недостаточно для того, чтобы связать контрабандистам руки. Нечистые на руку рыбаки нашли способ обойти запреты: сырые рыбные тушки они превращают в филе, прокручивают в фарш, коптят или солят. В таком виде они безбоязненно переправляют рыбу с минимальными таможенными пошлинами в Китай и Японию. Если же инициатива ведомства будет одобрена, список стратегически важных водных ресурсов пополнится множеством новых позиций. В него войдут филе из красной рыбы, сома, карпа, тилапии и угря, а также фарш, мука и даже гранулы из рыбы. Контрабандой будет считаться и переправка за границу сушеной, копченой и соленой рыбы, а также печени, красной икры и молоки. Кроме того, миллионные штрафы и от трех до семи лет заключения ждут дельцов за попытку продать за рубеж акульи плавники, сардины в масле и шпроты, консервированных крабов, морские гребешки и ежей, а также медуз и устриц. Источник
Карельские вести: последние новости
Салат из арбуза с рукколой Cалат из огурцов, рукколы и черри Салат с манго и креветками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом141
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте10
Как влияют на человека издевательства в школе12
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Волочкова снялась голой на пляже222
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение