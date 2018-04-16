Рецепт дня: Медовая запеканка

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкусную и питательную запеканку на медовой основе.

Что понадобится:

• творог — 500 г • молоко — 50 г • яйца — 3 шт.

• овсяная мука — 3–4 ст. л.

• мед — по вкусу

• ванилин — по вкусу

Как готовить:

Молоко и творог нужно взбить миксером и добавить к ним три яичных желтка. Снова перемешать. В получившуюся массу добавить мед и ванилин. Всыпать 3–4 ложки овсяной муки.

Массу вылить в форму для выпекания, в которую заранее положить пергаментную бумагу. Поставить в разогретую духовку. Выпекать 25 минут при температуре 170 градусов.