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Рецепт дня: Медовая запеканка
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Рецепт дня: Медовая запеканка 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкусную и питательную запеканку на медовой основе.
Что понадобится:
• творог — 500 г  • молоко — 50 г  • яйца — 3 шт.
• овсяная мука — 3–4 ст. л.
• мед — по вкусу
• ванилин — по вкусу
Как готовить:
Молоко и творог нужно взбить миксером и добавить к ним три яичных желтка. Снова перемешать. В получившуюся массу добавить мед и ванилин. Всыпать 3–4 ложки овсяной муки.
Массу вылить в форму для выпекания, в которую заранее положить пергаментную бумагу. Поставить в разогретую духовку. Выпекать 25 минут при температуре 170 градусов.
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