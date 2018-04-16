Ещё
Импортного мяса много, но купит его не каждый
Далее:
Читайте также:
Ещё

Импортного мяса много, но купит его не каждый 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил аналитик Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Панкратов.
Первые три месяца этого года показали рост импорта по всем позициям.
«По всем позициям импорт за первый квартал в этом году оказался самым большим за последние 5 лет, по свинине — за 4 года», — сказал Панкратов.
Панкратов отметил, что по итогам первого квартала 2018 импорт свинины в Украину составил 1,8 тысяч тонн (+17,1% к 1 кварталу 2017), импорт мяса птицы — 30,8 тысяч тонн (+26%), импорт субпродуктов — 8,4 тысяч тонн (+44%); импорт сала — 14,1 тысяч тонн (+58%).
Однако импортное мясо также рекордно выросло в цене. Как сообщал член Оппоблока Александр Вилкул продукты, которые еще пять лет назад присутствовали в потребительской корзине украинцев, превратились в роскошь. Начало нынешнего года показало, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мясо, яйца, сливочное масло, сыр подорожали на 30-50%.
Решение, по мнению Вилкула, заключается в том, что необходимо вернуть госрегулирование цен.
Украина.ру: последние новости
На Пасху Украину будут охранять 22 тысячи бойцов Владимир Лановой: Украинская экономика вновь вынужденно переживает драму начала 90-х годов Алименты вместо пенсий: государства больше нет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом141
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте10
Как влияют на человека издевательства в школе12
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Волочкова снялась голой на пляже222
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение