Импортного мяса много, но купит его не каждый

Первые три месяца этого года показали рост импорта по всем позициям.

«По всем позициям импорт за первый квартал в этом году оказался самым большим за последние 5 лет, по свинине — за 4 года», — сказал Панкратов.

Панкратов отметил, что по итогам первого квартала 2018 импорт свинины в Украину составил 1,8 тысяч тонн (+17,1% к 1 кварталу 2017), импорт мяса птицы — 30,8 тысяч тонн (+26%), импорт субпродуктов — 8,4 тысяч тонн (+44%); импорт сала — 14,1 тысяч тонн (+58%).

Однако импортное мясо также рекордно выросло в цене. Как сообщал член Оппоблока Александр Вилкул продукты, которые еще пять лет назад присутствовали в потребительской корзине украинцев, превратились в роскошь. Начало нынешнего года показало, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мясо, яйца, сливочное масло, сыр подорожали на 30-50%.

Решение, по мнению Вилкула, заключается в том, что необходимо вернуть госрегулирование цен.