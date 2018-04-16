Fox: в США пекари установили рекорд Гиннесса, приготовив рулет весом более полтонны

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. / ТАСС /. Пекари города Медфорд (штат Орегон) установили новое достижение для книги рекордов Гиннеса. Они приготовили рулет с корицей весом 1149 фунтов (521 кг), сообщил телеканал Fox News

Как сообщил представитель Книги рекордов Гиннесса, который официально зарегистрировал достижение, до последнего времени самым большим считался рулет с корицей весом 276 кг.

Почти сотня специалистов и их добровольных помощников в течение 11 часов занимались выпеканием рулета, который в итоге оказался длиной 2,7 метров и шириной 1,8 метра. Для приготовления рекордного кондитерского изделия потребовалось предварительно заказать противень подходящих размеров и оборудовать газовые горелки для его нагрева. После приготовления рулета кондитеры Медфорда пригласили попробовать мучное изделие всех желающих.