Как на Руси заедали похмелье

«Питие есть веселие на Руси…», — сообщает нам «Повесть временных лет». Русский народ издревле ценил и уважал умение человека пить, веселиться, гулять на пирах и при этом не терять голову, а пьяниц и буянов «пить не умеющих» принято было бросать с мостов в студеную воду, «дабы побороли скотство». В дополнение к умению пить ценились знания в борьбе с последствиями неумеренного потребления алкоголя.

Квашеная капуста

Русским народным способом, проверенным веками и способным утихомирить «тяжкое» состояние, является квашеная капуста с рассолом и с клюковкой! Также применяют огуречный рассол, но не слишком концентрированный. Его желательно разбавить холодной водой наполовину.

Рассол помогает восполнить дефицит жидкости, который и является причиной головной боли. Рассол не стоит употреблять на голодный желудок, лучше заменить его холодным супом-похмелкой по старому русскому рецепту. По возможности приготовьте его накануне веселого мероприятия.

Соленые и свежие огурчики мелко порубите, к ним добавить мелко порезанную отварную говядину или телятину и отварной картофель. Непременно добавьте свежий лук. Залейте разбавленным огуречным рассолом.

В итоге получается что-то похожее на холодную солянку. К тому же в полученном блюде будут содержаться столь необходимые организму натрий, магний и калий.

Овсяной отвар

Этот отвар, как и овсяная каша с киселем, поможет избавиться от похмельных страданий. Мочегонное действие отвара избавит от отеков, в том числе от головной боли, вернув нормальное распределение жидкости в организме.

Витамины группы B помогут в обеспечении печени ферментами, которые столь необходимы для нейтрализации токсичных продуктов и неусвоенного алкоголя. К тому же отвар восстановит работу мозга и нормализует давление.

Внимание! Речь здесь идёт только о натуральном, а не консервированном квасе. В магазинах обычно продают не натуральный квас, в нём содержатся ароматизаторы, красители, подсластители, которые при похмелье будут повышать нагрузку на почки и печень.

Натуральный квас обладает высоким содержанием тиамина, полезными микроорганизмами, ферментами, органическими кислотами, способствуя интенсивной переработке продуктов распада алкоголя.

Настой хмеля и мяты

Шишки хмеля и мяты смешиваем в равных пропорциях и заливаем кипятком. Хмель и мята являются природными транквилизаторами, уменьшая психические проявления похмелья. Принимать его нужно через пару часов после приема алкоголя.

Настой полыни

Он помогает от лишнего опьянения. Настоянная час столовая ложка заливается кипятком, употребляется перед застольем.

Кисломолочные напитки

Облегчить состояние похмелья смогут кисломолочные продукты. Например, кефир. Кисломолочные продукты поставляют в организм протеины, минералы и витамины, участвуя в обменных процессах, оказывают благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Эти продукты хорошо усваиваются, а полезные бактерии способствуют улучшению аппетита.

Молочнокислые бактерии выводят токсины из организма, защищают печень и обеспечивают энергией. Молочная кислота способствует при похмелье ускорению переработки токсичных продуктов, образовавшихся в процессе распада алкоголя.

Для возвращения в организме нормального распределения жидкости, нарушенного алкоголем, необходимо из межклеточных пространств жидкость перевести в кровь (также это снимает отёки и головную боль при похмелье). Лучшим способом восстановить баланс жидкости является русская баня.

Активное распаривание с последующим окунанием в студеную воду буквально возрождает организм к жизни. Слабым, но все-таки действенным способом замены «банного эффекта» в домашних условиях может служить контрастный душ.

Напоследок хотим пожелать только одного: следуйте русским традициям — пейте в меру.