Пряник: изысканное лакомство и оригинальный подарок

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Выбираем настоящие пряники. Советы экспертов». Откровенно о продукте зрителям рассказали специалисты.

Пряник — не только русский продукт. Он был известен и любим в Европе — в Англии, Германии и Скандинавии — еще в Средние века. По словам Юрия Кацнельсона, председателя комитета МТПП по развитию хлебопечения и президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), пряник издавна служил сладким и дорогим подарком, а в долгих путешествиях — полноценной едой за счет высокой калорийности.

Однако он рекомендовал не злоупотреблять таким десертом тем, кто следит за фигурой, отметив, что пряник мог бы стать хорошей заменой перекусочным батончикам, так как его состав более натурален.

— Дело в том, что изначально в прянике меда было даже больше, чем муки, так как он является натуральным консервантом, — рассказывает главный мастер «Музея пряника » Екатерина Миронова

— Позднее на первое место в составе вышла мука, поэтому изделие называют мучнистокондитерским, — объяснил Юрий Бондаренко , вице-президент РОСПиК. — Но в состав пряника всегда входят «сухие духи» — набор натуральных специй, пряностей, от которых и происходит название «пряник».

Ксения Никиташина, руководитель проекта «Музей пряника », добавляет:

— В состав пряника входит и имбирь — еще один природный консервант. Поэтому пряники в виде дворца царя Алексея Михайловича могут экспонироваться в течение нескольких лет. И убирать их приходится только после того, когда посетители-дети края пообкусают.

Как выяснилось в ходе беседы, пряники в России делают как по ГОСТу, так и по ТУ — техническим условиям.

— Качество продукта контролирует Роспотребнадзор . Со всей ответственностью могу сказать, что пряники как продукт совершенно безопасны. Ведь их пекут при высокой температуре, никаких болезнетворных организмов в них в принципе быть не может, — пояснил Юрий Бондаренко.

Но безопасность — это одно. А качества продукта — немного другое.

— Я советую внимательно читать этикетку, — делится Екатерина Миронова. — На ней четко указано, что входит в состав продукта в порядке убывания. На первом месте всегда мука. На втором — мед или сахар.

Немного о рецептах и разнообразии: есть постные пряники, но есть и такие, в которых присутствуют жиры. С точки зрения пищевой ценности продукта лучше, чтобы жиры были натуральные, — тогда на этикетке вы увидите такой продукт, как сливочное масло.

Кстати, самые вкусные и самые качественные пряники будут выбирать не только в ходе «Московского качества ». С 15 по 17 мая на ВДНХ будет проходить фестиваль «Российский пряник» в рамках Второго Евразийского форума по хлебопечению «Хлеб — это мир».

— Десять лучших производителей мы будем продвигать в качестве экспортеров своей продукции за рубеж, — рассказал Юрий Кацнельсон. — Мне кажется, что российский пряник может стать одним из самых узнаваемых московских брендов.

СПРАВКА

Слово «пряник» происходит от прилагательного пряный, которое образовано от слова «перец», обозначавшего пряности. Исторически пряник — символ праздника, его ингредиенты не относились к дешевым, это был праздничный десерт. Возможно, именно поэтому пряники дарят на Рождество и Новый год, на другие праздники.