Горожане выбирают лучший хлеб для диабетиков

Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».

Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнистокондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнистокондитерские для потребителей с сахарным диабетом », «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной ». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.

Среди марок минеральной лечебно-столовой воды лидируют «Рычал-Су» и «Боржоми » (см. инфографику).

А лучшие мучнисто-кондитерские изделия для больных с сахарным диабетом, по мнению москвичей, пекут Алексинский и Клинский пищекомбинаты, а также компания «Хлебный спас». Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.