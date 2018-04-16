Ещё
Горожане выбирают лучший хлеб для диабетиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горожане выбирают лучший хлеб для диабетиков 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнистокондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнистокондитерские для потребителей с сахарным диабетом », «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной ». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.
Среди марок минеральной лечебно-столовой воды лидируют «Рычал-Су» и «Боржоми » (см. инфографику).
А лучшие мучнисто-кондитерские изделия для больных с сахарным диабетом, по мнению москвичей, пекут Алексинский и Клинский пищекомбинаты, а также компания «Хлебный спас». Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.
Вечерняя Москва: последние новости
Мед признали безопасным, но «липовым». Он содержит много сиропа и патоки Пряник: изысканное лакомство и оригинальный подарок Как в Турции готовят кебаб и при чем здесь шиш
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом141
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте10
Как влияют на человека издевательства в школе12
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Волочкова снялась голой на пляже222
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение