Мед признали безопасным, но «липовым». Он содержит много сиропа и патоки

Мед стоит недешево, поэтому его часто подделывают. Покупать сахарный сироп вместо натурального продукта не хочется никому. Можно ли найти в магазине мед по-настоящему качественный и безопасный?

Росконтроль закупил и отправил на проверку продукт пяти брендов. Судя по информации на упаковке, четыре из них («Абрико», «Кедровый бор», «Башкирские пасеки» и «Каждый день») сделаны по ГОСТу на натуральный мед. А вот изготовитель образца «Домашние традиции», назвав мед цветочным, напутал с маркировкой — указал уже недействующий стандарт на монофлорные меды.

Продегустировав мед, эксперты отметили, что образцы «Домашние традиции» и «Башкирские пасеки» обладают слабым, но приятным ароматом.

— Аромат продукции «Абрико », «Кедровый бор» и «Каждый день» охарактеризован как очень слабый, — рассказывает ведущий эксперт Росконтроля Дамир Ярлушкин.

По вкусовым свойствам самым качественным признан мед «Башкирские пасеки» — он имеет сладкий, приятный вкус. Причем в нем отмечен и ярко выраженный вкус гречишного меда. Лишь этот образец в результате исследований был без сомнений назван экспертами натуральным и безопасным.

Остальные продукты изготовлены с нарушениями или имеют замечания, причем два из них — «Абрико» и «Каждый день» — имеют признаки фальсификации.

— В них обнаружено превышение доли глюкозы над фруктозой и присутствие высокомолекулярных олигосахаридов, — пояснил Ярлушкин. — Да, это мед, но с вероятной примесью патоки или сиропов.

Признаком фальсификации продукта под этими марками стало и очень низкое значение массовой доли аминокислоты пролина, не характерное для натурального меда.

Мед проверили на содержание оксиметилфурфурола (ОМФ). Больше всего этого вещества выявили в образце «Кедровый бор».

— По некоторым данным, ОМФ обладает потенциально канцерогенными свойствами и влияет на центральную нервную систему, может способствовать развитию злокачественных опухолей, — пояснил Дамир Ярлушкин.

Впрочем, по словам эксперта, пугаться не стоит.

— В растворимом и зерновом кофе, вине, коньяке или черносливе ОМФ содержится намного больше, чем допускается нормами в меде, — рассказал эксперт. — Так что говорить об опасности меда не стоит.

Вывод: лишь один из пяти проверенных образцов можно назвать полностью натуральным медом. При этом, впрочем, весь продукт можно назвать безопасным. Кстати, как объяснили в Росконтроле, любой мед — и натуральный, и не очень — не следует нагревать выше 40 градусов. Иначе он теряет лучшие свойства.