Суперфуды: есть ли в них польза

«Все, что имеет приставку „супер“ в своем названии, наверняка должно быть полезнее», — думаем мы и оказываемся правы. Суперфуды не зря именно так называются. Что это, откуда они взялись и чем полезны — в нашей статье.

Что такое «суперфуд»?

Коротко говоря — это очень полезная еда. Различные корешки, водоросли, семена, ягоды и прочие экзотические лакомства, произрастающие в местах по типу Тибета или Амазонки. Концентрация полезных веществ в суперфудах превышает концентрацию в обычных фруктах в разы, например ягоды годжи содержат в 500 раз больше витамина С, чем может содержать любой другой обычный фрукт. А ягоды асаи считаются рекордсменами по антиоксидантам.

Что относится к суперфудам?

Вышеупомянутые ягоды годжи

Ягоды асаи

Семена кинуа — кладезь белка и аминокислот

Семена чиа — содержат Омега-3 жирные кислоты, причем даже больше, чем в обычной рыбе

Ягоды годжи — в них в достатке калий и аминокислоты

Какао-бобы

Спирулина и так далее… Список можно продолжать практически бесконечно.

Почему это популярно?

Конечно, главный фактор популярности этих экзотических продуктов — их безусловная польза. Не зря мы так долго ждем летнего сезона, чтобы наконец насладиться ягодами и фруктами, полными витаминов. К счастью, не придется ехать за суперфудами далеко — их давно взяли на вооружение различные онлайн-магазины и гипермаркеты здорового питания — предварительно завысив цены, конечно. Особенно маркетологам играет на руку необычное происхождение суперфудов — рекламировать ягоды, которыми «тысячелетиями питались монахи», намного прибыльнее и приятнее глазу.

Это правда так полезно?

Никаких исследований влияния суперфудов на человека не проводилось, да и реагировать организм на такую экзотическую еду может по-разному, поэтому, прежде чем насыпать себе целую горсть ягод годжи, стоит проверить, как ваш желудок их воспримет.

Безусловно, нельзя отрицать, что витамины и прочие полезные вещества, которые находятся в суперфудах, полезны и нужны — но вопрос лишь в том, зачем растрачиваться на довольно недешевые семена и орехи, если намного проще соблюдать здоровый режим питания и не иметь недостатка в витаминах. Суперфуды — отличное добавление к основному рациону, но никак не полная замена.

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