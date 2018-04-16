От лимона до чеснока, или как пьют кофе в разных странах мира

Кофе в современном мире остается одним из наиболее востребованных напитков, однако далеко не всюду его традиционные рецепты одинаковы. В некоторых странах кофе пьют с лимоном или, к примеру, чесноком. Китай В Гонконге весьма популярным является напиток, предполагающий смесь кофе и чая. Кроме того, в процессе приготовления сюда непременно добавляют молоко, а для пикантного вкуса также кладут немного перца. Ямайка Эта страна у многих ассоциируется с ромом, поэтому нет ничего удивительного, что традиционный кофе здесь готовят с добавлением вышеупомянутого напитка. Кроме того, рецепт предусматривает использование корицы и апельсина. Вьетнам Здесь популярным является яичный кофе, в основе которого, собственно, находится яичный желток. Также для получения эксклюзивного вкуса используют сахар, горячий кофе, непременно добавляя сгущенное молоко. Турция Популярный здесь кофе иногда готовят по «рецепту старого мавра», когда используются не просто дополнительные специи. В такой напиток турки добавляют чеснок и мед, поэтому вкус получается весьма особенным. Италия Данный нестандартный кофе называют эспрессо по-римски, добавляя в напиток дольку лимона. Притом последнюю для достижения желаемого вкуса посредством ложки необходимо «расплющить» о дно или стенки чашки. Греция Рецепт фраппе пользуется особой популярностью на территории Греции. Чтобы получить идеальный напиток, потребуется смешать кофе, мороженое, а также добавить туда молока и не забыть о ледяной воде. Германия Придумали этот напиток, называемый фарисей, дабы на семейных и прочих мероприятиях маскировать употребление алкоголя. Под щедрой «шапкой» взбитых сливок на самом деле «скрывается» весьма внушительная порция рома и кофе.