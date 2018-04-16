Обзор лучшей детской косметики

К выбору косметики для детей стоит подходить с особой тщательностью. Кожа малышей отличается от нашей с вами: слой эпидермиса тоньше, выработка себума и защитный липидный барьер слабый. Иммунная система кожи развивается в течение первых трех месяцев — в этот период продукты для купания и бальзамы должны быть особенно деликатными. Их главная задача — поддержать естественную адаптацию кожи к окружающей среде и способствовать целостности эпидермиса. Рассказываем, какие средства смело можно покупать вашему малышу.

Восстанавливающее средство Lipikar Huile Lavante, La Roche-Posay

Что точно не следует использовать при купании ребенка, так это кусковое мыло. Оно слишком щелочное, поэтому нарушает pH-баланс кожи. Лучше выбирать жидкие, масляные средства. Но и их некоторые педиатры рекомендуют использовать только один-два раза в неделю. Однако это липидовосстанавливающее средство от La Roche-Posay можно применять и чаще. (На эту бьюти-марку родителям вообще стоит обратить внимание, большинство ее средств подходит даже для младенцев.) У него прекрасный сбалансированный состав, среди компонентов которого масло карите (увлажняет и снимает раздражение), лауретсульфат (не бойтесь страшного названия — кожу он очищает максимально бережно) и ниацинамид (снимает зуд и препятствует проникновению бактерий, обладает противовоспалительным действием).

Lipikar Huile Lavante, La Roche-Posay (1 162 руб.)

Бальзам Organic All-Purpose Balm, The Honest Company

The Honest Company — бренд органической косметики, созданный Джессикой Альбой . Его среди прочих выбирает мама троих детей Иванка Трамп , ее придирчивому вкусу точно можно верить. Среди бестселлеров — бальзам на основе кокосового, подсолнечного и оливкового масел. Помимо этого, в составе масло таману (восстанавливает баланс) и календула (успокаивает). Средство увлажнит и успокоит сухую кожу. Гипоаллергенно. Лайфхак для мам: наносите продукт на кончики волос, они будут выглядеть более гладкими и ухоженными.

Honest Organic All-Purpose Balm, The Honest Company (750 руб.)

Защитный бальзам от ветра и холода, Weleda

Хочется верить, что теплая погода пришла в наши края на постоянной основе. Но ее изменчивый, строптивый характер говорит, что не стоит расслабляться и убирать далеко средства для защиты от холода и ветра. Одно из лучших в данной категории — от Weleda (у них вообще отличная детская линейка). Подходит для детей с первых дней жизни. Основные компоненты — календула (препятствует возникновению раздражения) и два вида воска — ланолин и пчелиный, которые создают на коже защитную пленку, но не закупоривают. За питание отвечают масла сладкого миндаля и кунжута.

Защитный бальзам от ветра и холода, Weleda (580 руб.)

Детский универсальный гель 3 в 1, Alphanova Bebe

Alphanova Bebe — французская органическая марка с впечатляющим ассортиментом. Есть средства как для младенцев, так и для детей от трех лет. Из того, на что стоит обратить внимание, — детский универсальный гель 3 в 1 (гель для душа, шампунь для волос и пена для ванны). Средство хорошо очищает, не пересушивает кожу и не нарушает ее баланс. В составе целое цветочное поле: лаванда, ромашка, мыльнянка. Дополнительный плюс — продукция не тестируется на животных.

Детский универсальный гель 3 в 1, Alphanova Bebe (1 085 руб.)

Масло для тела Organics Luxurious Rosehip Body Oil, Kora

Вообще Kora — не детская марка. Но средства подходят в том числе и для нежной кожи малышей. Не младенцев, конечно, но от трех лет уже можно. В нашу подборку мы включили масло шиповника. Оно обеспечивает кожу необходимыми антиоксидантами и жирными кислотами, увлажняет и предотвращает ее повреждение. Берите пример с Миранды Керр : она добавляет это масло в воду, когда купает своего сына Флинна.

Organics Luxurious Rosehip Body Oil, Kora (2 025 руб.)

Бальзам Pure Baby Protective Bottom Balm, A'kin За этим защитным бальзамом от австралийской марки A'Kin придется поохотиться. На магазинных полках, как и в онлайн-магазинах, он долго не задерживается — разбирают моментально. Оно и неудивительно: о средстве сплошь восторженные отзывы. Бальзам успокаивает и смягчает нежную детскую кожу и на раз снимает раздражение. К тому же средство очень экономно в использовании.

Pure Baby Protective Bottom Balm, A'kin (2 290 руб.)

Масло для ванны Stelatopia, Mustela

Прекрасное средство для купания малышей. В составе масло авокадо, витамин Е, экстракт ромашки. Подходит для детей с атопией и чувствительной сухой кожей. Средство бережно очищает и восстанавливает липидный баланс.

Масло для ванны Stelatopia, Mustela (1 920 руб.)

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