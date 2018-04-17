Ошибки, способные привести к пищевым отравлениям

Даже в таком повседневном деле, как приготовление пищи, следует соблюдать ключевые меры предосторожности. Как оказалось, многие совершают ошибки в самых непредсказуемых этапах готовки, которые могут стать причиной пищевого отравления.

Дегустация

Если возникают сомнения насчет свежести продуктов, не нужно пробовать их на вкус, чтобы предотвратить возникновение пищевого расстройства. Также эксперты отмечают, что дегустация сырых заготовок, например, теста, может грозить опасностью подцепить неприятные заболевания, возбудители которых могут содержаться в ингредиентах.

Чистота

Приготовление пищи должно начинаться с мытья рук, благодаря чему в еду не попадут разнообразные микробы, вызывающие массу неприятных заболеваний и расстройств. Постоянно дезинфицировать и заменить по необходимости также нужно губку для мытья посуды.

Остужение

После приготовления блюда подавляющее большинство хозяек дожидаются пока оно остынет и только потом отправляют его в холодильник. Некоторые бактерии развиваются при температуре 0-60 градусов по Цельсию уже в первые часы приготовления. Чтобы продлить срок жизни таких блюд, следует отправить их в холодильник сразу же после того, как они стали теплыми.

Сырое мясо

В сыром мясе содержится большое число бактерий, поэтому его рекомендуется отделять от готовых продуктов и прочих заготовок из-за значительного риска распространения микроорганизмов. Для этого продукта специально следует приобрести разделочную доску и нож, а также пользоваться отдельными мисками и тарелками. Мясо следует размораживать в микроволновой печи или в холодильнике, поскольку при комнатной температуре высока вероятность размножения болезнетворных бактерий. Мясо, рыбу и яйца требуется варить до полной готовности, чтобы избавиться от вредоносных микроорганизмов.