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Домашние котлеты с картофельным пюре
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Домашние котлеты с картофельным пюре 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
котлеты домашние — 2 шт. или 200 г  масло растительное — 10 мл  картофельное пюре — 160 г  сливки 33% — 20 мл  огурец соленый бочковой — 50 г или 1 шт.
соль пикантная — 2 г  перец — по вкусу
*Ингредиенты для фарша на котлеты:
лук репчатый — 320 г  масло растительное — 20 мл  масло сливочное — 10 г  молоко 3,2% — 150 мл  телятина — 550 г  свиная шея — 450 г  булка — 240 г  яйцо — 1 шт.
соль — 10 г  перец черный молотый — 1 г  Приготовление:
Приготовить котлеты. Лук репчатый нарезать мелким кубиком 0,2 х 0,2 см и обжарить на растительном масле (20 мл) до желтого цвета. В конце добавить сливочное масло. Булку зачистить от корочек, залить молоком и дать набухнуть. На мясорубке прокрутить телятину, свиную шею и булку, замоченную в молоке. В полученный фарш добавить яйцо, лук, соль и перец. Тщательно перемешать, фарш хорошо отбить. Из фарша слепить 10 котлет по 100 г. Котлеты поперчить, посолить пикантной солью и обжарить с двух сторон на растительном масле (10 мл). Картофельное пюре прогреть в сотейнике со сливками. Подать котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом.
Фото: архив ресторана:
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