Домашние котлеты с картофельным пюре

Вам понадобится:

котлеты домашние — 2 шт. или 200 г масло растительное — 10 мл картофельное пюре — 160 г сливки 33% — 20 мл огурец соленый бочковой — 50 г или 1 шт.

соль пикантная — 2 г перец — по вкусу

*Ингредиенты для фарша на котлеты:

лук репчатый — 320 г масло растительное — 20 мл масло сливочное — 10 г молоко 3,2% — 150 мл телятина — 550 г свиная шея — 450 г булка — 240 г яйцо — 1 шт.

соль — 10 г перец черный молотый — 1 г Приготовление:

Приготовить котлеты. Лук репчатый нарезать мелким кубиком 0,2 х 0,2 см и обжарить на растительном масле (20 мл) до желтого цвета. В конце добавить сливочное масло. Булку зачистить от корочек, залить молоком и дать набухнуть. На мясорубке прокрутить телятину, свиную шею и булку, замоченную в молоке. В полученный фарш добавить яйцо, лук, соль и перец. Тщательно перемешать, фарш хорошо отбить. Из фарша слепить 10 котлет по 100 г. Котлеты поперчить, посолить пикантной солью и обжарить с двух сторон на растительном масле (10 мл). Картофельное пюре прогреть в сотейнике со сливками. Подать котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом.

Фото: архив ресторана: