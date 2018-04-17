Спаржа для детей: супы и другие вкусные блюда правильного питания

СодержаниеКакие виды спаржи используются в кулинарии?Польза спаржи для здоровья ребенкаСпаржа в детском рационе: противопоказания и меры предосторожностиКритерии выбора и особенности хранения спаржиОптимальные варианты приготовления продуктаСпаржа в основе детского меню: примеры аппетитных и интересных лакомств из овощейЯйцо пашот со спаржей и куриным филеОвощной крем-супФорель с рисом и зеленой спаржейСалат на основе спаржи, горошка и лимона под сырной шапкой

О чудодейственных свойствах спаржи человечеству известно с древних времен. Эта овощная культура примечательна не столько превосходными вкусовыми качествами, сколько своим уникальным составом, а потому ее по сей день широко используют в кулинарных и оздоровительных целях. Введение спаржи в рацион ребенка заслуживает отдельного разговора. Во-первых, в большинстве своем дети очень привередливы в пище и зачастую отказываются есть многие овощи. Во-вторых, потребление спаржи иногда может вызывать негативные реакции со стороны растущего организма. Прежде чем включать спаржу в детское меню, родителям имеет смысл ознакомиться с основными качествами этого растения, а также узнать об особенностях его приготовления.

Какие виды спаржи используются в кулинарии?

Сезон спаржи традиционно открывается в апреле и завершается в июне. Это многолетнее растение дает сочные побеги разных цветов. Для приготовления пищи обычно используется два вида спаржи:

Белая

Произрастает под землей, в изоляции от солнечного света, что и обусловливает светлый, почти белый цвет стеблей. Ее побеги довольно мягкие и обладают нежным вкусом.

Зеленая

Растет на открытом воздухе, протягиваясь к солнцу. Ее побеги жестче, чем у белой спаржи, но зато в них содержится больше полезных веществ.

В России белая спаржа не так распространена, как зеленая, поэтому в продаже встречается реже.

Съедобной является и фиолетовая спаржа, но в кулинарии ее почти не применяют. Это редкий сорт, отличающийся специфическим горьким привкусом. В процессе термообработки побеги приобретают зеленый окрас.

Польза спаржи для здоровья ребенка

Спаржа (как зеленая, так и белая) имеет низкую калорийность и может приносить чрезвычайную пользу детскому здоровью. Растение обогащено витаминами (А, B1, B9, B2, C, D, E, PP) и минералами (калием, магнием, кальцием, фосфором, цинком, железом), содержит в своем составе аспарагин, который оказывает благотворное воздействие на кровеносную систему. Благодаря широкому спектру полезных веществ спаржа превосходно стимулирует иммунные силы организма, помогает бороться с авитаминозом, заряжает ребенка энергией и отличным настроением.

Регулярное потребление спаржи положительно влияет на печень, органы зрения и нервную систему; способствует укреплению костных и хрящевых тканей, ускорению регенерации кожи. Спаржевые стебли содержат грубую клетчатку, которая необходима для нормального пищеварения.

Мочегонные свойства спаржи могут пойти на пользу детскому организму, если ребенок в течение дня редко опорожняет мочевой пузырь (но при условии, что это не связано с болезнями мочевыделительной системы — циститом, мочекаменной болезнью и т. п.).

Спаржа в детском рационе: противопоказания и меры предосторожности

Вводить спаржу в питание маленького ребенка можно только после его достижения 10-месячного возраста, предварительно проконсультировавшись с педиатром на предмет безопасности подобных изменений в рационе карапуза. Спаржа может оказаться слишком тяжелым продуктом для организма малыша и стать причиной нарушения пищеварения, вздутия живота.

Из числа общих противопоказаний к употреблению спаржи можно выделить следующие:

индивидуальная непереносимость продукта; язва желудка или 12-перстной кишки; заболевания мочевыделительной системы.

Существует мнение, что частые приемы спаржи чреваты образованием камней в мочевыводящей системе (почках, мочеточниках, мочевом пузыре, мочеиспускательном канале), поскольку при употреблении этого растения в организме скапливаются соли щавелевой кислоты. Однако многие специалисты оспаривают данное суждение, ссылаясь на мочегонные свойства рассматриваемого овоща как на важный фактор, предотвращающий развитие мочекаменной болезни. В любом случае вводить спаржу в рацион ребенка следует с осторожностью.

Стоит отметить, что в результате систематического употребления спаржи моча может приобретать резкий запах и темный окрас. Такие изменения свойств мочи являются нормальными (исключения составляют случаи, когда к перечисленным проявлениям примешиваются патологические симптомы).

Критерии выбора и особенности хранения спаржи

Среди россиян мало кто способен похвастаться возможностью употреблять свежую, недавно собранную с грядок спаржу. Большинство людей покупают ее в магазинах и на рынках. Важно очень внимательно подходить к выбору такой продукции, особенно когда речь идет о детском питании.

Маринованную спаржу вообще не нужно рассматривать в качестве хорошей добавки к пище (она может стать приятной закуской, но не более, поскольку не содержит в себе полезных веществ). Сырая (необработанная), но залежавшаяся спаржа тоже не представляет существенной ценности. Отдавать предпочтение целесообразно только свежим побегам. Отличить их довольно просто: они упругие, с плотно закрытыми головками; имеют гладкую, нежную, блестящую кожицу, которая издает резкий скрип при трении стеблей друг о друга. При выборе спаржи для детского питания стоит акцентировать внимание и на длине ростков. Побеги длиной в 15-18 см обладают наиболее приятным вкусом.

Спаржу следует держать в холодильнике, обернув стебли влажной тканью. Хранить побеги рекомендуется не более 2-х суток, а потому лучше всего покупать их в небольших количествах — с расчетом на 1-2 приготовления в ближайшее время.

Оптимальные варианты приготовления продукта

Спаржу надлежит очищать от кожицы непосредственно перед использованием в пищевых целях. Наиболее удобным инструментом для этого является картофелечистка. Зеленую спаржу нужно чистить в направлении от середины стебля к его нижнему основанию, а белую — только под верхушкой. После очистки рекомендуется обрезать концы стеблей примерно на 3 сантиметра. Перед готовкой можно дополнительно надламывать побеги: они будут ломаться в местах, где их структура имеет наибольшую твердость. Жесткие части желательно срезать.

Хотя спаржу можно употреблять в сыром виде как отдельную натуральную закуску, даже взрослым такое лакомство редко приходится по вкусу. Именно поэтому данное растение чаще всего используют в качестве добавки к различным блюдам. Самое главное — готовить овощ правильно, чтобы сохранить его целебные свойства.

Особенности варки спаржевых стеблей

Первым делом стоит подравнять очищенные побеги под одну длину. Далее нужно связать их в пучок и поместить в кипящую подсоленную воду таким образом, чтобы верхушки немного выступали на поверхность и готовились на пару (это позволит спарже провариться равномерно, поскольку верхние части стеблей значительно нежнее оснований и быстро размягчаются). Варить спаржу рекомендуется при слабом кипении, с добавлением небольшого количества растительного или сливочного масла (оно ложится плотной пленкой на поверхность воды, предотвращая испарение полезных веществ). Можно бланшировать стебли и в горизонтальном положении, предварительно перевязав их и прикрепив к ним груз. Спаржа получится еще более вкусной, если в процессе варки добавить в воду немного натурального лимонного сока.

Отваривать спаржу долго нельзя, иначе она потеряет не только вкусовые качества, но и все полезные свойства. Стебли белой спаржи варятся в течение 4-8 минут, а стебли зеленой — 10-13 минут. Время приготовления зависит от толщины побегов. Степень готовности овощей можно проверять с помощью вилки (готовая спаржа должна иметь нежную структуру и легко протыкаться). Сразу после приготовления стебли желательно ненадолго опустить в холодную воду, чтобы они сохранили насыщенный цвет и остались хрустящими.

К сожалению, большинство потребителей не знают этих нюансов, а потому готовят спаржу неправильно — просто забрасывают фрагменты стеблей в кипящую воду и варят вместе со специями до размягчения. В итоге спаржа делается безвкусной и бесполезной с точки зрения здорового питания.

Процесс обжаривания спаржи

Спаржу так же можно обжаривать на раскаленной сковороде с добавлением соли и пары столовых ложек оливкового масла. Продукт будет готов к употреблению после 10-минутного обжаривания, при этом почти не утратив полезных свойств.

Спаржа в основе детского меню: примеры аппетитных и интересных лакомств из овощей

Спаржу можно есть отдельно или в составе сложных блюд. Она не обладает выраженным вкусом, что делает ее идеальной добавкой к мясным и рыбным яствам, яичнице, салатам, пирогам. При планировании детского рациона питания родителям могут пригодиться следующие рецепты:

Яйцо пашот со спаржей и куриным филе

Первым делом требуется приготовить яйцо способом «пашот»:

Вскипятите воду в небольшой кастрюльке и сразу после образования крупных пузырей снимите емкость с плиты. Как только вода перестанет бурлить, поставьте ее на огонь снова. Аккуратно (чтобы не повредить желток) разбейте яйцо в маленькую пиалу. Опустите венчик в кастрюлю с кипятком и начинайте перемешивать воду так, чтобы в центре образовалась глубокая воронка. Осторожно влейте сырое яйцо в воронку и уберите венчик. Яичный состав будет сам закручиваться в кипятке по часовой стрелке за счет кругообразного движения воды. Оставьте яйцо вариться порядка 3-х минут (важно, чтобы желток «схватился», но не успел полностью затвердеть), затем осторожно достаньте его из кастрюли с помощью шумовки и выложите на блюдце.

Отварите 150 г куриного филе, порежьте его небольшими ломтиками и уложите рядом с яйцом пашот.

Очистите, нарежьте и бланшируйте спаржу, после чего остудите ее в холодной воде, слегка обжарьте в растительном масле и добавьте к основе блюда.

Овощной крем-суп Для приготовления этого аппетитного супчика потребуются: картофель (2 средних клубня), репчатый лук (одна головка), 1 кг зеленой спаржи, небольшой пучок петрушки, оливковое и сливочное масло (по 100 г).

Пошаговая инструкция:

Промойте и почистите овощи. Спаржу отварите в кипящей воде до полуготового состояния и слейте жидкость. Нарежьте картофель кубиками, а лук мелко нашинкуйте. Слегка обжарьте эту смесь на сковороде с добавлением двух видов масел. Отложите несколько фрагментов обработанной спаржи для украшения будущего блюда, а остальную часть отварных стеблей мелко порубите ножом. Выложите измельченную спаржу и обжаренные овощи в небольшую кастрюлю, затем залейте ингредиенты водой и варите до тех пор, пока они не разварятся.

Выложите приготовленную овощную массу в чашу блендера и тщательно взбейте, добавив специи по вкусу.

Перед подачей украсьте супчик листьями петрушки и спаржевыми стеблями.

Форель с рисом и зеленой спаржей

Представленное лакомство наверняка понравится маленькому гурману! Готовится оно очень просто. Вам понадобятся: 200 г форели (филе), 150 г белого длиннозерного риса, половина головки репчатого лука, одна средняя морковь, 6 очищенных спаржевых стеблей (зеленого сорта), один зубчик чеснока, небольшой ломтик лимона, 2 ст. л. растительного масла и специи (по вкусу).

Очередность действий:

Натрите рыбное филе солью и свежевыжатым соком лимона. Оставьте рыбу в таком маринаде при комнатной температуре на 10-15 минут и по истечении этого времени отправьте ее в разогретую до 180°C духовку на 7-10 минут. Промойте и отварите рис, слейте жидкость. После этого добавьте в крупу приправы по вкусу. Очистите и мелко нарежьте лук с морковью, а чеснок выдавите через пресс. Выложите эти ингредиенты в разогретую сковороду, добавьте спаржу и растительное масло. Обжаривайте смесь до золотистого цвета, не накрывая сковороду крышкой. Смешайте рис с готовой зажаркой. Горкой выложите рисово-овощную массу на блюдце, а сверху водрузите запеченную рыбу.

Не каждый ребенок откажется от столь изысканного яства!

Салат на основе спаржи, горошка и лимона под сырной шапкой

Самый простой способ вызывать у ребенка интерес к овощам — сделать легкий салат с ярким, эффектным оформлением. Представленное лакомство готовится в два счета! Просто нашинкуйте очищенную спаржу пластинами с помощью картофелечистки и отправьте нарезку в разогретую сковороду вместе с горохом и кусочками лимона. Обжаривайте смесь ингредиентов с добавлением растительного масла и соли в течение 7-10 минут, после чего выложите ее на блюдо и присыпьте тертым пармезаном. Лакомство можно украсить фисташками или колотыми ядрами грецкого ореха.

Перед такими угощениями маленький привереда вряд ли сможет устоять!

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