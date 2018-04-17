Гороховый суп со шпинатом, мятой и кинзой

Гороховый суп — любимое блюдо для многих. У большинства из нас он вызывает свои ассоциации и все они, как правило, родом из детства. Такое блюдо вкусное, недорогое и самое главное очень полезное. В тарелке горохового супа содержится множество необходимых нашему организму витаминов и микроэлементов. Он практически не содержит жиров, поэтому может стать идеальным вариантом для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Сегодня мы хотим показать вам особенную вариацию этого блюда. Добавление шпината, мяты и кинзы помогает обычному гороховому супу заиграть оригинальными вкусовыми качествами. Блюдо получается ароматным, легким, пикантным и полезным для здоровья.

Для начала необходимо приготовить сушеные помидоры. Для этого промыть, просушить салфеткой и разрезать пополам черри. Подготовить для них противень и выложить на него пергаментную бумагу. В духовке, разогретой до 100˚С, запекать помидоры в течение 3 часов.

Каждый час помидоры необходимо перемешивать. Делать это нужно до тех пор, пока они не станут сморщенными и не потеряют большую часть своей влаги.

В посуду для супа положить сливочное масло. Разогреть его на среднем огне. В это время нарезать кубиками лук и картофель. Добавить их в емкость с маслом и выдержать на плите в течение 3-4 минут, постоянно помешивая массу.

Налить в емкость с маслом, луком и картофелем овощной бульон. Тушить все примерно 15 минут, пока картофель не станет мягким.

Высыпать в кастрюлю с овощами горошек и проварить массу на медленном огне в течение 2 минут. Варить горох нужно до тех пор, пока он не станет мягким. Старайтесь не переваривать горох, иначе он потеряет свой привлекательный зеленый цвет.

Добавить в кастрюлю шпинат и снять суп с плиты. Тщательно перемешать шпинат с овощной базой. Выждать время пока он увянет и снизится в объеме.

Вылить суп в блендер и хорошенько взбить до однородного состояния. Добавить в суп мелко нарубленные кинзу и мяту и снова все перебить в блендере.

Перелить суп из блендера обратно в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Добавить в него лимонный сок, приправить солью и перцем по вкусу.

Перед подачей в блюдо влить сливки и все перемешать до однородности. После выкладывания блюда в презентационную тарелку, его необходимо сбрызнуть оливковым маслом и украсить сушеными помидорами.

Суп можно подавать и горячим, и холодным.