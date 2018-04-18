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Рецепт дня: Гороховый суп
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Рецепт дня: Гороховый суп 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru решил напомнить рецепт приготовления обычного горохового супа, который так хорош в столь промозглую погоду.
Что понадобится:
• горох — 2 ст.
• вода — 2,5 л  • курица и копчености — 300 г  • морковь — 1–2 шт.
• лук репчатый — 2–3 шт.
• укроп — 1 пучок
• соль — по вкусу
• перец — по вкусу
Как готовить:
1. Отварить горох.
2. Половину воды из-под гороха слить, положить в кастрюлю курицу, посолить по вкусу.
3. Нарезать лук и морковь, обжарить на сковородке.
4. Добавить овощи в суп и варить 15 минут.
5. В конце варки добавить мелко нарезанный укроп.
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