Рецепт дня: Шпроты по-домашнему

Sobesednik.ru узнал, как приготовить шпроты в домашних условиях.

1. Рыбу вымыть, отрезать головы, выпотрошить, выложить на бумажные салфетки и обсушить.

2. Лук нарезать полукольцами, лимон — тонкими кружками. В сотейнике разогреть растительное масло.

3. Обжаривать рыбу небольшими порциями по 4 минуты с каждой стороны.

4. На дно кастрюли уложить кружки лимона, затем лук и рыбу. Сверху — лавровые листья и черный перец.

5. Развести уксус водой, смешать с растительным маслом и солью по вкусу. Довести до кипения и залить рыбу. Закрыть крышкой.