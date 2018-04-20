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Рецепт дня: Шпроты по-домашнему
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Рецепт дня: Шпроты по-домашнему 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru узнал, как приготовить шпроты в домашних условиях.
1. Рыбу вымыть, отрезать головы, выпотрошить, выложить на бумажные салфетки и обсушить.
2. Лук нарезать полукольцами, лимон — тонкими кружками. В сотейнике разогреть растительное масло.
3. Обжаривать рыбу небольшими порциями по 4 минуты с каждой стороны.
4. На дно кастрюли уложить кружки лимона, затем лук и рыбу. Сверху — лавровые листья и черный перец.
5. Развести уксус водой, смешать с растительным маслом и солью по вкусу. Довести до кипения и залить рыбу. Закрыть крышкой.
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