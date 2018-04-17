Весенний салат с черемшой: открываем сезон витаминной зелени

Блюдо с творческой ноткой будет намного вкуснее обычного. Убедитесь сами! Украсьте традиционный весенний салат из редиса и черемши божьей коровкой, сделанной из помидора черри и маслин. Понравится не только детям.

Понадобится:

10 редисок,

1 пучок черемши,

1 пучок зеленого лука,

по 0,5 пучка петрушки и укропа,

листья салата,

1 ст. ложка лимонного сока,

5 яиц,

соль, перец, растительное масло по вкусу,

1 помидорчик черри,

2 маслины для украшения.

Приготовление:

Всю приготовленную зелень и листья салата помыть проточной водой, выложить на салфетку, обсушить. Все, кроме листьев салата, мелко нарезать.

Редис помыть, удалить хвостики, нарезать тонкими кружочками. Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной воде, очистить. Нарезать кружочками.

Листья салата выложить в салата, на них горкой разместить всю нарезанную зелень, оставив 1 ст. ложку для украшения.

Сбрызнуть зелень соком лимона, полить растительным маслом. Сверху по кругу выложить кружочки редиса и яиц. Полить растительным маслом, посыпать зеленью. Украсить салат божьей коровкой из маслин и помидора черри. Перед употреблением перемешать салат.

Время приготовления: 30 минут.