Весенний салат с черемшой: открываем сезон витаминной зелени 

Блюдо с творческой ноткой будет намного вкуснее обычного. Убедитесь сами! Украсьте традиционный весенний салат из редиса и черемши божьей коровкой, сделанной из помидора черри и маслин. Понравится не только детям.
Салат «Весенний» с редисом и черемшой/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
10 редисок,
1 пучок черемши,
1 пучок зеленого лука,
по 0,5 пучка петрушки и укропа,
листья салата,
1 ст. ложка лимонного сока,
5 яиц,
соль, перец, растительное масло по вкусу,
1 помидорчик черри,
2 маслины для украшения.
Приготовление:
Всю приготовленную зелень и листья салата помыть проточной водой, выложить на салфетку, обсушить. Все, кроме листьев салата, мелко нарезать.
Редис помыть, удалить хвостики, нарезать тонкими кружочками. Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной воде, очистить. Нарезать кружочками.
Листья салата выложить в салата, на них горкой разместить всю нарезанную зелень, оставив 1 ст. ложку для украшения.
Сбрызнуть зелень соком лимона, полить растительным маслом. Сверху по кругу выложить кружочки редиса и яиц. Полить растительным маслом, посыпать зеленью. Украсить салат божьей коровкой из маслин и помидора черри. Перед употреблением перемешать салат.
Время приготовления: 30 минут.