Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской

Участница проекта «Бешеная сушка» поделилась рецептом «правильных» вафель из овсянки и рассказала, почему нельзя пропускать ужин.

Завтрак

Завтрак — обязательный прием пищи. Если организм не «покормить», он возьмет энергию из самого быстрого и доступного источника — мышечной ткани.

Вафли из овсяных хлопьев — мой любимый завтрак!

Ингредиенты:

Овсяные хлопья «Nordic express» — 50 гр.

Фруктовое пюре — 80 гр.

Яйцо — 1шт.

Творог — 10 гр.

Свежие ягоды

Ореховый урбеч.

Смешайте хлопья с фруктовым пюре. Добавьте взбитый белок. Перемешайте. Выпекайте на разогретой вафельнице до золотистой корочки. Перед подачей смажьте творогом и украсьте ягодами. Ореховый урбеч добавьте по вкусу.

Первый перекус

100 гр. творога + любой несладкий фрукт.

Худея, принимайте Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, позволяющие сохранить кожу упругой, эластичной и подтянутой. Прием препарата можно совместить с другими витаминно-минеральными комплексами.

Приготовьте «ленивые» голубцы с грудкой индейки — очень вкусный и сбалансированный обед.

Ингредиенты:

Грудка индейки — 150 гр.

Рис — 50 гр.

Капуста — 100 гр.

Лук — 50 гр.

Обезжиренный творог — 15 гр.

Томатная паста — 10 гр.

Отруби для обсыпки.

Рис отварите до полуготовности. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте. Капусту порубите. Смешайте с рисом, томатной пастой, луком, творогом и мелко нарезанной грудкой. Слепите небольшие «котлетки», обваляйте в отрубях и обжарьте с двух сторон на сухой сковороде до золотистой корочки. Выложите на противень, добавьте немного воды и отправьте в духовку на час.

Второй перекус

Мой выбор: цельнозерновой хлеб с яйцом, овощами и нежирной рыбой. Я люблю кижуч. Красное мясо этой рыбы содержит витамины группы В, Омега-3, необходимые микро— и макроэлементы: никель, молибден, фосфор, кальций, калий, магний. Калорийность: 140 ккал на 100 гр.

Ужин пропускать нельзя! Слишком длительный перерыв до завтрака чреват перееданием на следующий день.

Приготовьте салат «Бора-Бора» с авокадо и креветками.

Ингредиенты:

Авокадо — 50 гр.

Огурец — 1 шт.

Креветки — 150 гр.

Несколько перышек зеленого лука

Щепотка черной соли

Оливковое масло.

Креветки отварите. Огурец очистите от кожуры и нарежьте кольцами. Авокадо нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты. Посолите. Заправьте оливковым маслом.

Второй ужин

Приготовьте белковый омлет (рецепт тут).