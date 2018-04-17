Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской 

Участница проекта «Бешеная сушка» поделилась рецептом «правильных» вафель из овсянки и рассказала, почему нельзя пропускать ужин.
Завтрак
Завтрак — обязательный прием пищи. Если организм не «покормить», он возьмет энергию из самого быстрого и доступного источника — мышечной ткани.
Вафли из овсяных хлопьев — мой любимый завтрак!
Ингредиенты:
Овсяные хлопья «Nordic express» — 50 гр.
Фруктовое пюре — 80 гр.
Яйцо — 1шт.
Творог — 10 гр.
Свежие ягоды
Ореховый урбеч.
Смешайте хлопья с фруктовым пюре. Добавьте взбитый белок. Перемешайте. Выпекайте на разогретой вафельнице до золотистой корочки. Перед подачей смажьте творогом и украсьте ягодами. Ореховый урбеч добавьте по вкусу.
Первый перекус
100 гр. творога + любой несладкий фрукт.
Худея, принимайте Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, позволяющие сохранить кожу упругой, эластичной и подтянутой. Прием препарата можно совместить с другими витаминно-минеральными комплексами.
Приготовьте «ленивые» голубцы с грудкой индейки — очень вкусный и сбалансированный обед.
Ингредиенты:
Грудка индейки — 150 гр.
Рис — 50 гр.
Капуста — 100 гр.
Лук — 50 гр.
Обезжиренный творог — 15 гр.
Томатная паста — 10 гр.
Отруби для обсыпки.
Рис отварите до полуготовности. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте. Капусту порубите. Смешайте с рисом, томатной пастой, луком, творогом и мелко нарезанной грудкой. Слепите небольшие «котлетки», обваляйте в отрубях и обжарьте с двух сторон на сухой сковороде до золотистой корочки. Выложите на противень, добавьте немного воды и отправьте в духовку на час.
Второй перекус
Мой выбор: цельнозерновой хлеб с яйцом, овощами и нежирной рыбой. Я люблю кижуч. Красное мясо этой рыбы содержит витамины группы В, Омега-3, необходимые микро— и макроэлементы: никель, молибден, фосфор, кальций, калий, магний. Калорийность: 140 ккал на 100 гр.
Ужин пропускать нельзя! Слишком длительный перерыв до завтрака чреват перееданием на следующий день.
Приготовьте салат «Бора-Бора» с авокадо и креветками.
Ингредиенты:
Авокадо — 50 гр.
Огурец — 1 шт.
Креветки — 150 гр.
Несколько перышек зеленого лука
Щепотка черной соли
Оливковое масло.
Креветки отварите. Огурец очистите от кожуры и нарежьте кольцами. Авокадо нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты. Посолите. Заправьте оливковым маслом.
Второй ужин
Приготовьте белковый омлет (рецепт тут).