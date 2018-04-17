Мясо курицы приводит к женскому бесплодию и импотенции у мужчин

Употребление в пищу куриного мяса может вызвать бесплодие у женщин и проблемы с потенцией у мужчин. С таким заявлением выступил эксперт и ведущий одной из телепрограмм Олег Солнцев . Он рассказал о тех продуктах, употребления которых следует избегать. Самым опасным мясом, по его словам, является курятина.

Оказывается, на фермах в куриный корм добавляют женские гормоны. В идеале их нужно отменить за десять дней до убоя — тогда мясо успеет очиститься и станет безопасным для потребителя. Однако на практике фермеры этого не делают, чтобы сократить риски преждевременной гибели птицы.

Напичканное гормонами мясо попадает на стол и при регулярном употреблении грозит серьезными сбоями в репродуктивной системе. Женщинам оно грозит бесплодием, а мужчинам — импотенцией, сообщает Vistanews.

Солнцев советует прожаривать мясо как можно более тщательно, чтобы запекалась даже кровь, употреблять курицу в супе он не рекомендует. Также не следует покупать готовую продукцию из курятины.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российская курятина оказалась опасной для здоровья. Специалисты «Росконтроля» выявили многочисленные нарушения в ходе экспертизы полуфабрикатов из курицы, изготовленных под брендами «Петелинка», «Ржевское подворье», «Мираторг» , «Ясные зори», «То, что надо!», «Каждый день». Для исследования были отобраны охлажденные бедра цыплят-бройлеров с кожей. Выяснилось, что все образцы не соответствуют требованиям безопасности по показателю обсемененности мезофильными микроорганизмами, что свидетельствует о несоблюдении санитарных правил, а также срока и режима хранения.