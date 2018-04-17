Ещё
В Башкирии открыли производство сухого кумыса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии открыли производство сухого кумыса 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Баймакском районе республики придумали, как решить проблему транспортировки свежего лошадиного молока. На местном заводе запустили производство сухого кумыса, который сохранит все полезные свойства.
— Кумыс очень быстро портится. Тяжело его транспортировать в соседние регионы. А производство свежего напитка мало где налажено. В Баймаке очень хорошие условия для лошадей: климат, ландшафт, растительность. Поэтому напиток такой вкусный, — рассказали в Минсельхозе РБ. — Но отправить его дальше, чем на 100 километров не получится.
На предприятии «Экопродукт» сейчас уже установили аппарат лиофилизации кумыса. Построили специальный цех, где будут высушивать целебный напиток. Тогда его можно будет экспортировать по всему миру.
— Важно было оборудовать помещение так, чтобы сохранить микроклимат. Тогда продукт сможет храниться целый год. Бактерии, которые содержит кумыс, «заснут». А когда сухую смесь зальешь теплой водой, они активизируются, — объяснили создатели проекта.
Инновационные задумки помогут и местным жителем. Фермеры смогут продавать лошадиное молоко предприятию, и получать дополнительный доход.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии за месяц подорожала свекла и интернет «Модель не музейная, будем испытывать»: жительница Уфы создаёт велосипеды из бамбука Пропавшую в Башкирии молодую маму искали шесть дней
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги69
Что мужчины считают ужасно сексуальным11
Русские двойники голливудских звезд31
Ратаковски без белья залезла на дерево
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение