В Башкирии открыли производство сухого кумыса

В Баймакском районе республики придумали, как решить проблему транспортировки свежего лошадиного молока. На местном заводе запустили производство сухого кумыса, который сохранит все полезные свойства.

— Кумыс очень быстро портится. Тяжело его транспортировать в соседние регионы. А производство свежего напитка мало где налажено. В Баймаке очень хорошие условия для лошадей: климат, ландшафт, растительность. Поэтому напиток такой вкусный, — рассказали в Минсельхозе РБ. — Но отправить его дальше, чем на 100 километров не получится.

На предприятии «Экопродукт» сейчас уже установили аппарат лиофилизации кумыса. Построили специальный цех, где будут высушивать целебный напиток. Тогда его можно будет экспортировать по всему миру.

— Важно было оборудовать помещение так, чтобы сохранить микроклимат. Тогда продукт сможет храниться целый год. Бактерии, которые содержит кумыс, «заснут». А когда сухую смесь зальешь теплой водой, они активизируются, — объяснили создатели проекта.

Инновационные задумки помогут и местным жителем. Фермеры смогут продавать лошадиное молоко предприятию, и получать дополнительный доход.