Киш: 3 рецепта невероятно вкусных пирогов 

420 calories
Киш с луком и пармезаном
Классический рецепт французского пирога с ароматным карамелизованным луком, помидорами и сыром. Киш с луком и пармезаном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 420 ккал
Ингредиенты
Мука 1,5 стакана Сливки ¾ стакана Сыр (пармезан) 300 г Масло (сливочное) 10 ст. л. Яйца 6 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Помидоры 1 шт. Базилик (листья) горсть Лук (зелёный) 2-3 стебля Чеснок 2 зубчика Вода (ледяная) 3 ст. л. Перец (чёрный молотый) щепотка
Выложите на пергамент 9 ст. л. сливочного масла и уберите их в морозилку.
Растопите 1 ст. л. сливочного масла на сковороде и обжарьте на нём на медленном огне репчатый лук до карамелизованного состояния примерно 40 минут.
Добавьте нарезанный чеснок и готовьте ещё 5 минут.
Смешайте в блендере муку с замороженным сливочным маслом. Добавьте ледяную воду и ещё раз смешайте.
Пока лук остывает, выложите тесто в круглую форму для выпечки и плотно утрамбуйте, сформировав бортики.
Смешайте в блендере яйца, сливки и перец.
Выложите на тесто нарезанные помидоры, карамелизованный лук и тёртый пармезан. Залейте всё яичной смесью.
Выпекайте в течение 35—45 минут. Подавайте, украсив свежим зелёным луком.
380 calories
Киш со спаржей
В этом пироге нет ничего лишнего — только хрустящее песочное тесто, сливочно-яичная начинка и спаржа. Киш со спаржей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 120 минут PT2H PT2H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 380 ккал
Ингредиенты
Мука 1 стакан Сливки 250 мл Масло (сливочное) 110 г Яйца 2 шт. Спаржа 10 шт. Вода (ледяная) ¼ стакана Соль щепотка
Муку, масло и соль смешайте руками в большой миске. Добавьте воду, вымесите тесто и сформируйте из него шар.
Уберите тесто в холодильник на час.
Охлаждённое тесто разделите на две части. Раскатайте и выложите в две круглые формы диаметром около 18 см.
Сделайте вилкой проколы в тесте. Выпекайте основу в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
Выложите спаржу поровну на запечённые основы.
Смешайте в блендере яйца и сливки и залейте этой смесью две основы.
Выпекайте киш в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
450 calories
Киш со шпинатом, грибами и пряными травами
Весенний пирог с зеленью, шампиньонами и сыром. Киш со шпинатом, грибами и пряными травами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 450 ккал
Ингредиенты
Грибы (шампиньоны нарезанные) 2 стакана Сыр (чеддер тёртый) 2 стакана Шпинат (свежий) 1 стакан Лук (репчатый) 1 шт. Мука 1,5 стакана Сметана ⅔ стакана Молоко ⅓ стакана Сыр (пармезан тёртый) ⅓ стакана Масло (сливочное) 85 г Яйца 4 шт. Йогурт (натуральный) 3 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Базилик (листья) горсть Розмарин 1 ст. л. Мускатный орех ½ ч. л. Соль щепотка
Смешайте муку, соль, холодное сливочное масло и йогурт до состояния плотного теста.
Нарежьте шампиньоны и лук на небольшие кусочки и обжарьте с мускатным орехом на оливковом масле в течение 5—10 минут.
Опустите шпинат в горячую воду на минуту. Слейте воду и промойте листья под холодной водой.
Смешайте шпинат с грибами и луком.
Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20—25 см.
Выпекайте основу для киша в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
Смешайте в блендере яйца, сметану, молоко, пармезан и пряные травы.
В готовую основу выложите грибную смесь, добавьте тёртый сыр чеддер и залейте всё яичной смесью.
Выпекайте киш 40 минут при температуре 180 градусов.
Статьи по теме Рецепт дня: овощной киш Цесарка и пастух: как приготовить пастуший пирог по фирменному рецепту Марка Стаценко Рецепт дня: самый популярный пирог в истории Как приготовить настоящий венский штрудель
Запись «Киш: 3 рецепта невероятно вкусных пирогов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.