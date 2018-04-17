Киш: 3 рецепта невероятно вкусных пирогов

420 calories

Киш с луком и пармезаном

Классический рецепт французского пирога с ароматным карамелизованным луком, помидорами и сыром. Киш с луком и пармезаном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 420 ккал

Ингредиенты

Мука 1,5 стакана Сливки ¾ стакана Сыр (пармезан) 300 г Масло (сливочное) 10 ст. л. Яйца 6 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Помидоры 1 шт. Базилик (листья) горсть Лук (зелёный) 2-3 стебля Чеснок 2 зубчика Вода (ледяная) 3 ст. л. Перец (чёрный молотый) щепотка

Выложите на пергамент 9 ст. л. сливочного масла и уберите их в морозилку.

Растопите 1 ст. л. сливочного масла на сковороде и обжарьте на нём на медленном огне репчатый лук до карамелизованного состояния примерно 40 минут.

Добавьте нарезанный чеснок и готовьте ещё 5 минут.

Смешайте в блендере муку с замороженным сливочным маслом. Добавьте ледяную воду и ещё раз смешайте.

Пока лук остывает, выложите тесто в круглую форму для выпечки и плотно утрамбуйте, сформировав бортики.

Смешайте в блендере яйца, сливки и перец.

Выложите на тесто нарезанные помидоры, карамелизованный лук и тёртый пармезан. Залейте всё яичной смесью.

Выпекайте в течение 35—45 минут. Подавайте, украсив свежим зелёным луком.

380 calories

Киш со спаржей

В этом пироге нет ничего лишнего — только хрустящее песочное тесто, сливочно-яичная начинка и спаржа. Киш со спаржей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 120 минут PT2H PT2H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 380 ккал

Ингредиенты

Мука 1 стакан Сливки 250 мл Масло (сливочное) 110 г Яйца 2 шт. Спаржа 10 шт. Вода (ледяная) ¼ стакана Соль щепотка

Муку, масло и соль смешайте руками в большой миске. Добавьте воду, вымесите тесто и сформируйте из него шар.

Уберите тесто в холодильник на час.

Охлаждённое тесто разделите на две части. Раскатайте и выложите в две круглые формы диаметром около 18 см.

Сделайте вилкой проколы в тесте. Выпекайте основу в течение 10 минут при температуре 180 градусов.

Выложите спаржу поровну на запечённые основы.

Смешайте в блендере яйца и сливки и залейте этой смесью две основы.

Выпекайте киш в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

450 calories

Киш со шпинатом, грибами и пряными травами

Весенний пирог с зеленью, шампиньонами и сыром. Киш со шпинатом, грибами и пряными травами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 450 ккал

Ингредиенты

Грибы (шампиньоны нарезанные) 2 стакана Сыр (чеддер тёртый) 2 стакана Шпинат (свежий) 1 стакан Лук (репчатый) 1 шт. Мука 1,5 стакана Сметана ⅔ стакана Молоко ⅓ стакана Сыр (пармезан тёртый) ⅓ стакана Масло (сливочное) 85 г Яйца 4 шт. Йогурт (натуральный) 3 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Базилик (листья) горсть Розмарин 1 ст. л. Мускатный орех ½ ч. л. Соль щепотка

Смешайте муку, соль, холодное сливочное масло и йогурт до состояния плотного теста.

Нарежьте шампиньоны и лук на небольшие кусочки и обжарьте с мускатным орехом на оливковом масле в течение 5—10 минут.

Опустите шпинат в горячую воду на минуту. Слейте воду и промойте листья под холодной водой.

Смешайте шпинат с грибами и луком.

Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20—25 см.

Выпекайте основу для киша в течение 10 минут при температуре 180 градусов.

Смешайте в блендере яйца, сметану, молоко, пармезан и пряные травы.

В готовую основу выложите грибную смесь, добавьте тёртый сыр чеддер и залейте всё яичной смесью.

Выпекайте киш 40 минут при температуре 180 градусов.

Статьи по теме Рецепт дня: овощной киш Цесарка и пастух: как приготовить пастуший пирог по фирменному рецепту Марка Стаценко Рецепт дня: самый популярный пирог в истории Как приготовить настоящий венский штрудель

Запись «Киш: 3 рецепта невероятно вкусных пирогов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.