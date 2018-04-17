Маски от морщин в домашних условиях

Для разглаживания морщин на лице есть несколько эффективных масок. Ботокс не понадобится, если применять их в домашних условиях. МедикФорум собрал рецепты самых популярных домашних масок. Маска из йогурта с яйцом. Инструкция: Взять полстакана биойогурта, добавить в него желток 2-х яиц (желательно домашних). Добавить несколько капель чайного дерева и все хорошенько помешать. Наносить на кожу лица, избегая области вокруг глаз. Дать маске просохнуть. Затем снять остатки с помощью салфетки и промыть кожу лица водой. Молочная кислота в йогурте помогает разгладить морщины и увлажнить кожу. Чайное дерево снимает воспаления. А желток активно ее питает. Маска с добавлением уксуса. Уксус является лучшим тонизирующим средством для кожи лица. Инструкция: Взять 1/3 стакана яблочного уксуса, выжить сок лимона и соединить с 1 стаканом воды. Аккуратно нанести полученный раствор на лицо и дать ему полностью высохнуть. Затем тщательно промыть кожу лица водой и нанести солнцезащитный крем легкой консистенции. Проделывать процедуру только вечером. Маска с добавлением сухого молока. Инструкция: 1/3 стакана сухого, порошкового молока смешать с водой до получения густой пасты. Нанести полученную маску на лицо плотным слоем и дать ей высохнуть. Промыть лицо теплой водой. При регулярном применении этих простых и недорогих масок, кожа лица станет выглядеть не только чистой, но и появится явно выраженный эффект разглаживания морщин и омоложения. Ранее сообщалось как с помощью риса избавить лицо от морщин.