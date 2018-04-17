Притча «Чья жена слаще?»

Давным-давно Господь создал десятерых мужчин. Каждый из них был при деле: кто-то обрабатывал землю, кто-то пас домашний скот, кто-то ловил рыбу… Да вот только через некоторое время стало этим мужчинам ужасно скучно. Пришли они к своему Отцу и начали просить:

— Вроде бы все у нас есть, Отец, да вот только чего-то не хватает… Все дни однообразны, скучно так жить.

Тогда Господь дал им тесто и сказал:

— Слепите себе женщину, которая станет вашим лучшим другом и помощником. Пусть каждый создаст ее такой, какая ему нравится: полной, худой, высокой или маленькой. А затем я вдохну в них жизнь.

Так и сделали.

После этого Небесный Отец поставил перед мужчинами блюдо с кусочками сахара и сказал:

— Пусть каждый из вас возьмет себе один кусочек и отдаст его жене, чтобы ваша совместная жизнь была сладкой.

Мужчины взяли сахар, но когда блюдо опустело, Господь гневно произнес:

— Как вы посмели обманывать? Среди вас есть хитрец, который взял лишний кусок сахара, потому что на блюде их было 11, а не 10. Кто взял 2 куска?

В ответ тишина…

Чтобы наказать мужчин за лукавство, Господь забрал у них женщин и раздал по своей воле — кому какая попалась.

С тех самых пор 9 из 10 мужчин думают, что жена другого слаще. Потому что ей досталось 2 кусочка сахара. Они смотрят на чужих жен и завидуют своим товарищам.

И только 1 из десятка мужчин знает, что все жены одинаковые, потому что 11 кусок сахара он съел сам…