Вырезка идеальной прожарки

Говяжья вырезка — самый дорогой и нежный отруб. В нем нет костей, содержится мало жира, да и толстые куски цилиндрической формы на тарелке всегда смотрятся эффектно. Может сложиться впечатление, что отруб достаточно простой в приготовлении, но минимальное количество жира вносит в термическую обработку свои сложности. Наличие в мясе жира, с одной стороны, придает ему яркий вкус и выраженный аромат. С другой, помогает сохранить сочность и способствует равномерной прожарке внутри. Поскольку в вырезке жира почти нет, мясо заворачивают в бекон, покрывают перечной корочкой и применяют всевозможные соусы, которые, по задумке, должны образовать на мясе некий защитный слой.

Отсюда возникает вопрос: можно ли приготовить вырезку так, чтобы внутри она прожарилась равномерно, приобрела богатый вкус и все это без всяких «защитных корочек»? Ответить на этот вопрос попытался кулинарный ученый Джей Кенджи Лопеc-Альт. Как всегда не без помощи экспериментов, шеф-повар нашел свой идеальный способ приготовления говяжьей вырезки.

— Предварительная подготовка —

Вырезка имеет неровную форму и тонкий вытянутый «хвост». Из-за этого перед термической обработкой кусок нужно подготовить определенным образом: для более равномерного приготовления тонкий конец мяса следует прижать к вырезке и привязать. Если хотите несколько упростить процесс подготовки — берите центральную часть вырезки. Для нее характерна цилиндрическая форма с относительно ровной поверхностью, то есть «хвоста» здесь нет и, соответственно, привязывать ничего не нужно.

Независимо от выбранной части, во время приготовления мясо будет деформироваться, поэтому вырезку через более-менее равные промежутки вырезку нужно перевязать бечевкой.

— Реверсивная жарка —

Большинство рецептов предлагает готовить вырезку по той же технике, как и стейки, то есть начать с высоких температур, чтобы создать румяную корочку, а потом пойти на понижение и довести мясо до нужно внутренней температуры. Но по словам шеф-повара Джей Кенджи Лопеc-Альта, это не единственный универсальный способ термической обработки. Многие отрубы можно приготовить, если делать все то же самое, но в обратной последовательности. По сравнению с традиционной жаркой реверсивный метод, по мнению кулинарного ученого, обеспечивает более равномерную прожарку и великолепную корочку.

Реверсивная жарка предполагает, что приготовление начнется в низкотемпературном режиме. Это дает нам больше контроля над процессом в тот момент, когда мясо уже готово, но еще не пережарено. Для вырезки Джей Кенджи Лопеc-Альт разогревает духовку до 107 градусов. В таком температурном режиме мясо запекается до внутренней температуры на пару градусов ниже желаемой прожарки. В результате кусок равномерно пропекается внутри от края до края и не пересушивается. Запекают вырезку до прожарки medium-rare или, как максимум, medium — при дальнейшем повышении внутренней температуры мясо просто пересохнет.

— Предварительная засолка —

После того, как мясо дойдет до желаемой внутренней температуры, остается только его подрумянить и создать аппетитную корочку. Но все это складно и просто звучит только в теории. В реальности же придется столкнуться с тем, что мясо без жира быстро пересушивается. Ключ к решению проблемы кроется в количестве влаги внутри отруба. Вода интенсивно испаряется при 100 градусах, а румяниться продукт начинает при температуре от 177 градусов и выше. Таким образом, пока не выпарится вода на поверхности, не повысится температура и не запустится вторая реакция.

Для того чтобы убрать лишнюю влагу и тем самым ускорить процесс обжарки, Джей Кенджи Лопеc-Альт применяет предварительную засолку. Соль растворяет миозин — один из главных компонентов сократительных волокон мышц, отвечающий за усадку мяса в процессе термической обработки. В результате мясо, которое засаливалось пару дней, будет меньше сжиматься во время жарки и выталкивать меньше влаги. Меньшее количество влаги означает, что мясо быстрее начнет румяниться. Для «эффекта» сухого вызревания шеф щедро, для толстых кусков очень щедро, посыпает мясо солью и ставит его, не покрывая, на одну-две ночи в холодильник.

— Дополнительный аромат —

Если позволяют размеры отруба, после запекания засоленную вырезку необходимо обжарить на сковороде. В противном случае стоит воспользоваться грилем в духовке. Для придания вырезке богатого аромата Джей Кенджи Лопеc-Альт использует сливочное масло, травы и лук-шалот. Сначала он растапливает масло на сковороде и пропитывает ароматными добавками, после чего поливает им вырезку пока она покрывается румяной корочкой.

— Вырезка по рецепту Джей Кенджи Лопеc-Альта —

Центральная часть говяжьей вырезки весом от 900 г до 1,4 кг (из расчета 230 г на человека)

60 г сливочного масла

4 веточки тимьяна

1 лук-шалот, грубо нарезать

Грубая морская соль, такая как Флер де Сель или Малдон, для подачи

Крупнозернистая соль, свежемолотый черный перец Ингредиенты: