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Клафути с яблоками
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Клафути с яблоками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Клафути — один из самых простых летних десертов, в котором можно использовать любые свежие фрукты и ягоды.
Ингредиенты
Яблоки 2-3 шт  молоко 350 мл  яйца 3 шт  сахар 90 г  мука 70 г  растительное масло 2 ст. л.
ванильный сахар по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Разложите яблоки в один слой по маленьким формам для выпечки, смазанным маслом.
Немного подогрейте молоко. В большой миске взбейте венчиком яйца. Добавьте сахар, муку, масло и ваниль, взбейте до воздушности. Понемногу влейте теплое молоко, не прекращая взбивать.
С помощью половника аккуратно разлейте тесто в формы с яблоками. Поместите формы в разогретую духовку и выпекайте в течение 35-40 минут, пока тесто слегка не поднимется и станет золотистого цвета. Подавайте теплым.
Источник фото: Pinterest
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