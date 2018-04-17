Клафути с яблоками

Клафути — один из самых простых летних десертов, в котором можно использовать любые свежие фрукты и ягоды.

Ингредиенты

Яблоки 2-3 шт молоко 350 мл яйца 3 шт сахар 90 г мука 70 г растительное масло 2 ст. л.

ванильный сахар по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Разложите яблоки в один слой по маленьким формам для выпечки, смазанным маслом.

Немного подогрейте молоко. В большой миске взбейте венчиком яйца. Добавьте сахар, муку, масло и ваниль, взбейте до воздушности. Понемногу влейте теплое молоко, не прекращая взбивать.

С помощью половника аккуратно разлейте тесто в формы с яблоками. Поместите формы в разогретую духовку и выпекайте в течение 35-40 минут, пока тесто слегка не поднимется и станет золотистого цвета. Подавайте теплым.

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