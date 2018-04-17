9 простых привычек, которые помогут похудеть

Часто в ход идет тяжелая артиллерия: монодиеты, раздельное питание, голодовки и срывы. Сегодня мы рассказываем про полезные привычки, которые стоит взять на вооружение — они помогут легко и незаметно похудеть. Конечно, вес будет уходить не стремительно, зато навсегда!

1. Завтракайте

Завтрак запускает суточный обмен веществ, а его отсутствие, напротив, замедляет метаболизм. В итоге организм начинает экономить энергию — к полудню вы без сил и очень, очень голодны. А тут и до калорийных булок и бутербродов недалеко. Все, что вы съели утром, практически полностью усваивается, не оставляя шансов лишнему весу. Чашка кофе — это не завтрак! Каши, омлет, творог, чай с медом — идеальное начало дня.

2. Чаще стойте

Разговариваете по телефону, лежа на диване? Сделайте это стоя. В транспорте не ищите свободное место — постойте. Удивительно, но за каждые 25 минут «простоя» организм сжигает 225 кДж!

3. Пейте больше воды

Совет, набивший оскомину, действительно работает. Два литра обычной питьевой воды в день с непривычки осилить трудно. Держите рядом бутылочку с водой, поставьте «напоминалку» в телефон и каждые 20 минут делайте хотя бы по паре глотков. Спустя неделю необходимость в напоминаниях отпадет, а вы заметите, что стали себя чувствовать гораздо бодрее, чем раньше.

4. Уменьшайте количество быстрых углеводов

Если вы привыкли пить чай или кофе с тремя ложками сахара, то теперь добавляйте всего две. Одна эта простая мера позволит вам потерять два килограмма в год! Как вариант, откажитесь от газированных напитков, или от хлеба, или от пиццы — совсем и навсегда. Такой «пищевой мусор» пользы не приносит, зато его отсутствие заметно скажется на талии. В лучшую сторону, разумеется.

5. Включите в рацион продукты, усиливающие метаболизм

Метаболизм — это то самое волшебство, которое превращает пищу в энергию и не позволяет булочкам «оседать» на бедрах. Употребление некоторых продуктов разгоняет обмен веществ. В полезном списке: карри, острый перец, красная фасоль, цитрусовые, капуста, яблоки, имбирь, корица. Добавляйте в блюда приправы, замените привычные чай-кофе имбирным напитком — медленно, но верно вы начнете худеть.

6. Больше двигайтесь

Если времени на долгие неспешные прогулки катастрофически не хватает, начните с малого. Откажитесь от лифта, пройдите пешком пару остановок, на прогулке с ребёнком не сидите на скамеечке. Ходьба — отличная кардиотренировка, которая прекрасно помогает бороться с лишним весом.

7. Ешьте часто и понемногу

Пять раз день — завтрак, обед, ужин и два перекуса. Дробное питание позволяет получать достаточно энергии и не превращать еду в жировые отложения. Перекусы тоже очень важны — выбирайте орехи, фрукты, цельнозерновые хлебцы, немного сухофруктов.

8. Ужинайте за два-три часа до сна Правило «не есть после шести» безнадежно устарело. Давно доказано, что последний прием пищи вполне допустим и в 19.00, и в 21.00 — главное, чтобы он был за пару часов до того, как вы отправитесь спать. Только это должен быть легкий ужин — прекрасно подойдет белковая пища, овощи.

9. Высыпайтесь!

Если вы спите не более шести часов в сутки, то у вас будут проблемы с потерей лишнего веса. Питаетесь правильно, занимаетесь в спортзале, но катастрофически не высыпаетесь? Поэтому, несмотря на все усилия, килограммы и не уходят. Все дело в том, что недостаток сна влияет на уровень гормона герелина, который отвечает за чувство голода и увеличивает количество жира в организме.