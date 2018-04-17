Ещё
Овсяные маффины с медом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овсяные маффины с медом 

Карельские вести 1 час назад
Легким движением руки овсянка из «скучной» каши превращается в диетический десерт!
Ингредиенты
Овсянка 100 г  кефир 240 мл  яйца 1 шт  ванильный сахар 1 ч. л.
мед 60 мл  мука 150 г  соль 0,5 ч. л.
разрыхлитель 1 ч. л.
сливочное масло 80 г  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте маслом формы для маффинов.
Залейте овсянку кефиром и оставьте минимум на 30 минут. Затем добавьте яйцо и слегка подогретый мед. Тщательно перемешайте.
Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Всыпьте смесь в овсянку. Затем добавьте растопленное масло. Быстро перемешайте.
Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте в течение 15-20 минут.
Карельские вести: последние новости
Яблочный коблер Клафути с яблоками Притча «Чья жена слаще?»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги68
Что мужчины считают ужасно сексуальным11
Русские двойники голливудских звезд31
Ратаковски без белья залезла на дерево
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение