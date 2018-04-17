Овсяные маффины с медом

Легким движением руки овсянка из «скучной» каши превращается в диетический десерт!

Ингредиенты

Овсянка 100 г кефир 240 мл яйца 1 шт ванильный сахар 1 ч. л.

мед 60 мл мука 150 г соль 0,5 ч. л.

разрыхлитель 1 ч. л.

сливочное масло 80 г Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте маслом формы для маффинов.

Залейте овсянку кефиром и оставьте минимум на 30 минут. Затем добавьте яйцо и слегка подогретый мед. Тщательно перемешайте.

Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Всыпьте смесь в овсянку. Затем добавьте растопленное масло. Быстро перемешайте.

Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте в течение 15-20 минут.