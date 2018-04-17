Курянин готовит кондитерские изделия без молока, сахара, муки и не использует термическую обработку

Когда-то сыроедческий торт был мечтой стройных красавиц-сладкоежек или постящихся христиан

Сегодня тренд на здоровый образ жизни и вегетарианство сделал его реальностью. О новом направлении в кулинарии «КИ» рассказал кондитер-самоучка Кирилл Мартынов

Из монтажника — в кондитеры

Кириллу 27 лет. Ещё четыре года назад он и не предполагал, что сможет приготовить торт практически любой сложности. Парень занимался строительными работами и часто уезжал в дальние уголки России.

— Я профессиональный строитель. Работал монтажником металлоконструкций. Даже побывал в командировках на Севере. Именно там неоднократно готовил еду для большой бригады голодных мужчин. Конечно, это были не десерты, ведь там питались не для того, чтобы попить чайку, а чтобы набраться сил. Я уже тогда начал ближе знакомиться с вегетарианством и частенько готовил что-то без мяса, потому что не хотел есть мёртвых животных. Любимыми блюдами моих коллег тогда стали плов с нутом и блинчики без яиц, — вспоминает Кирилл.

После возвращения молодой человек решил сменить сферу деятельности.

— Меня очень воодушевило, когда я увидел реакцию людей, которых угощал своими блюдами. Когда понял, что им очень нравится, решил, что готовка — это моё. И тогда стал разыскивать профессионалов, чтобы научиться кулинарии, — говорит Кирилл.

Минимум калорий

В Москве Кирилл прошёл несколько практических курсов у мастеров-кондитеров. После этого стал искать работу. Устроился в столичную пекарню, где познакомился со своей будущей женой Анной. Она к тому времени уже 10 лет была вегетарианкой.

(Фото: Так выглядит торт после украшения)

— Ни я, ни он друг другу не навязывали свою точку зрения. Мы оба понимали, насколько вредно питаться мясом. Это нас сплотило, — уверена Аня.

Кирилл начал готовить торты без молока и яиц. Затем расширил ассортимент. Ведь есть те, кто не употребляет глютен, а значит, и мука им не подходит. Стал готовить десерты ещё и без муки. Они подходят и для постящихся, и для детей, и для тех, кто готовит фигуру к лету, — признался кондитер.

Сейчас Кирилл и Анна переехали в Курск. Молодой человек делает торты на заказ, а супруга помогает украшать их.

— Массу идей декора можно почерпнуть у флористов. Они умеют правильно сочетать цвета, и я неоднократно пользовалась их приёмами. Иногда торты мы украшает ягодами, иногда — кусочками фруктов, маленькими цветочками, кокосовой стружкой. На самом деле выбор довольно широкий. И это не только вкусно, полезно, но и красиво, — говорит девушка.

Рецепты от Кирилла Мартынова

Торт «Черника-апельсин»

Ингредиенты. Для коржа: 0,5 стакана зелёной гречки, 80 г миндаля, 10 иранских фиников.

Для апельсинового крема: 225 г кешью, 0,5 стакана сока апельсина, 3 ст. л мёда (можно взять любой подсластитель — сироп агавы, топинамбура, виноградный или финиковый пикмез), 50 г какао-масла, цедра одного апельсина, лимонный сок от 1 до 3 ст. л. (вкус регулировать).

Для черничного крема: 250 г ягод черники (если замороженная, то предварительно разморозить), 120 г кешью, 1 ст. л лимонного сока, 40 г какао-масла.

Конфеты для украшения: 200 г иранских фиников, 60 г кокосовой стружки, 1 ст. л какао-порошка.

Замочить кешью в кипятке на 1 — 2 часа, затем промыть и процедить. Круглую форму (20 см) застелить кондитерской бумагой. Кешью, апельсиновый сок, мёд (или любой подсластитель), какао-масло, цедру и лимонный сок смешать и измельчить в блендере. Затем распределить в форме, тщательно утрамбовать и разровнять поверхность. Для того, чтобы было идеально ровно, можно воспользоваться ложкой, смоченной тёплой водой.

Затем взять ингредиенты для апельсинового крема, смешать и измельчить в блендере до однородной консистенции. Вылить массу на корж и разровнять. Для того, чтобы не образовались пузыри в креме, можно несколько раз постучать формой по столу. Затем смешать и измельчить точно также все ингредиенты для черничного крема. Укладывать сверху по той же схеме, что и предыдущий слой.

Оставить торт в морозилке на 4 — 6 часов (можно на ночь). Перед подачей украсить торт ягодами или конфетами. Для конфет все ингредиенты измельчить и смешать в блендере, а затем обвалять их в кокосовой стружке. После этого дать торту постоять 10 — 15 минут при комнатной температуре.

Брауни

Ингредиенты: 3 стакана грецких орехов (подсушить и почистить), 2,5 стакана фиников (без косточек), около 1 стакана кэроба или какао, щепотка соли (по желанию), 1/2 стакана миндального или арахисового масла.

Измельчить 2 стакана орехов почти в муку. Добавить кэроб или какао, щепотку соли и масло, хорошо перемешать. Затем добавить по 1 — 2 финика и взбить массу. Добавить оставшиеся крупно перемолотые орехи и перемешать лопаточкой или ложкой. Выложить массу в форму и утрамбовать. Охладить перед подачей.

Малиновый чизкейк

Ингредиенты. Для коржа: 1 стакан орехов (грецкие, миндаль или фундук), 6 — 7 больших фиников (без косточек), ¼ — 1/3 стакана кокосовой стружки, щепотка соли.

Для начинки: 2 стакана сырых орехов кешью, 1/3 стакана кленового сиропа, 1/2 стакана кокосовых сливок или молока, 1/4 ч. л. соли, 2,5 ст. л. кокосового масла комнатной температуры, 2 ст. л. сока лимона.

Для малиновой глазури: 1 стакан малины, 3 ст. л. кленового сиропа.

Кешью залить кипятком и оставить на 1,5 часа, затем промыть и процедить. Круглую форму (20 см) застелить кондитерской бумагой. Орехи очистить от тёмной шкурки (замочив предварительно в кипятке на 15 минут) и измельчить вместе с остальными ингредиентами для коржа. Выложить массу в форму и утрамбовать. Смочить тёплой водой и разгладить поверхность.

Кешью измельчить вместе с остальными компонентами для начинки до однородной консистенции. Вылить массу на корж и разровнять. Взбить блендером малину с сиропом. Залить торт глазурью. Оставить его в морозилке на 4 — 6 часов. Перед подачей дать постоять при комнатной температуре 10 — 15 минут.