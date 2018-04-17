Яблочный коблер 

Коблер — популярный летний фруктовый десерт, очень простой в приготовлении.
Ингредиенты
Яблоки 0,5 кг сахар 130 г молотый имбирь 0,25 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
мука с разрыхлителем 150 г сахарная пудра 2 ст. л.
сгущеные сливки 100 мл Способ приготовления
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сложите их в жаропрочную емкость. Добавьте сахар, имбирь и корицу.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 180 градусов. Емкость с яблоками накройте фольгой. Выпекайте в течение 30 минут. Разложите яблоки по маленьким формам.
Тем временем смешайте муку, сахарную пудру и сгущеные сливки. Замесите тесто. Скатайте из него маленькие шарики и выложите их на яблоки.
Поставьте формы с кобблером в духовку. Выпекайте в течение 25 минут. Подавайте горячим. При желании можно подать со взбитыми сливками.