Составлен список самых «грязных» фруктов и овощей

Список «грязная дюжина» включает в себя 12 продуктов, которые наиболее подвержены обработке пестицидами. Этот список ежегодно начиная с 2004 года составляет некоммерческая организация The Environmental Working Group (Рабочая группа по вопросам окружающей среды).

Специалисты проводят рейды по магазинам и рынкам, замеряя уровень загрязненности продуктов. Клубнику в массовом производстве особенно активно обрабатывают химическими средствами от насекомых, грызунов, плесени и т. д, поэтому она возглавила список. На втором месте в этом году — шпинат. За ним соответственно идут: нектарины, яблоки, виноград, персики, вишни, груши, помидоры, сельдерей, картофель и сладкий перец. В этом году список — «чертова дюжина», потому что добавился 13-й продукт. Это острый перец.

Для сохранения здоровья важно покупать ягоды, фрукты и овощи из этого списка в органических магазинах, у деревенских соседей или выращивать самостоятельно. Специалисты Массачусетского университета провели тесты и говорят о том, что уменьшить содержание пестицидов во фруктах и овощах можно, замочив их в растворе обычной пищевой соды. Многие химикаты также разрушаются при термической обработке.

Кроме «грязной дюжины» есть еще список «чистые 15» — продукты, которые меньше всего обрабатывают пестицидами. Это авокадо, кукуруза, ананасы, капуста, лук, сладкий горошек, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, дыня-канталупа, цветная капуста и брокколи.