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Мороженое из дыни и меда
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Мороженое из дыни и меда 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший освежающий десерт для жаркого летнего дня.
Ингредиенты
Дыня (средняя) 1 шт  мед 3 ст. л.
мята 3-4 веточки
сок лайма 1 ст. л.
несладкий йогурт 250 мл  Способ приготовления
У дыни удалите семена и очистите кожуру. Мякоть нарежьте маленькими кусочками. Поместите дыню, мед, мяту и сок лайма в блендер или кухонный комбайн, превратите в пюре.
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Пропустите смесь через мелкое сито. Добавьте йогурт и тщательно перемешайте.
Разложите смесь по формочкам и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем выньте, вставьте в мороженое палочки для мороженого и поставьте в морозильную камеру еще минимум на 4 часа. Можно хранить в морозильной камере в течение 2 дней.
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