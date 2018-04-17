Мороженое из дыни и меда

Вкуснейший освежающий десерт для жаркого летнего дня.

Ингредиенты

Дыня (средняя) 1 шт мед 3 ст. л.

мята 3-4 веточки

сок лайма 1 ст. л.

несладкий йогурт 250 мл Способ приготовления

У дыни удалите семена и очистите кожуру. Мякоть нарежьте маленькими кусочками. Поместите дыню, мед, мяту и сок лайма в блендер или кухонный комбайн, превратите в пюре.

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Пропустите смесь через мелкое сито. Добавьте йогурт и тщательно перемешайте.

Разложите смесь по формочкам и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем выньте, вставьте в мороженое палочки для мороженого и поставьте в морозильную камеру еще минимум на 4 часа. Можно хранить в морозильной камере в течение 2 дней.