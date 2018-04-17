У памятника Островскому в Костроме появились символы черной магии

У памятников известным драматургам Писемскому и Островскому в Костроме появились странные атрибуты. Как узнал KOSTROMA.TODAY, кто-то оставил у подножия памятников по одному яйцу и куриному крылу.

Если яйцо еще как-то можно объяснить недавней Пасхой, то по поводу курицы возникают другие предположения. Известно, что куриное яйцо часто используется в черной магии, как и части курицы. Люди, которые верят в мистику, говорят, что части тела курицы — это не идеальный ингредиент для жаркого, а атрибут для наведения порчи.

Судя по всему, эти предметы положили к памятникам недавно — после Пасхи, иначе курочку давно бы съели бездомные животные.

В общем, судя по всему, в Костроме есть кто-то, кто решил использовать памятники драматургов с нестандартными целями.

Интересно, что дни рождения у обоих авторов — и Писемского, и Островского как раз приходятся на конец марта и начало апреля.