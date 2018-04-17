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У памятника Островскому в Костроме появились символы черной магии
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У памятника Островскому в Костроме появились символы черной магии 

Kostroma.Today 19 минут назад
Фото: Kostroma.Today
У памятников известным драматургам Писемскому и Островскому в Костроме появились странные атрибуты. Как узнал KOSTROMA.TODAY, кто-то оставил у подножия памятников по одному яйцу и куриному крылу.
Если яйцо еще как-то можно объяснить недавней Пасхой, то по поводу курицы возникают другие предположения. Известно, что куриное яйцо часто используется в черной магии, как и части курицы. Люди, которые верят в мистику, говорят, что части тела курицы — это не идеальный ингредиент для жаркого, а атрибут для наведения порчи.
Судя по всему, эти предметы положили к памятникам недавно — после Пасхи, иначе курочку давно бы съели бездомные животные.
В общем, судя по всему, в Костроме есть кто-то, кто решил использовать памятники драматургов с нестандартными целями.
Интересно, что дни рождения у обоих авторов — и Писемского, и Островского как раз приходятся на конец марта и начало апреля.
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