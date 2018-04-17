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Трюфели с фундуком
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Трюфели с фундуком 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Шоколадные трюфели — потрясающее лакомство. А орехи делают их еще вкуснее.
Ингредиенты
Черный шоколад 350 г  жирные сливки 120 мл  сливочное масло 2 ст. л.
ликер «Бейлиз» 2 ст. л.
жареный фундук для начинки
какао-порошок для глазури
Способ приготовления
В маленькой кастрюльке разогрейте сливки. Шоколад мелко нарежьте, сложите в кастрюльку и поместите на водяную баню. Залейте сливками и перемешивайте, пока шоколад не раплавится. Когда масса станет однородной, добавьте сливочное масло. Снимите с огня.
Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Добавьте в шоколадную смесь «Бейлиз», хорошо перемешайте. Накройте емкость с шоколадом пленкой и поместите ее в холодильник на 45-60 минут.
Набирайте шоколадную смесь ложкой, помещайте в центр орех и скатывайте в шарики. Затем обваливайте конфеты в какао и выкладывайте на бумагу. Старайтесь делать это быстро, чтобы шоколадная масса не начала таять у вас в руках. Поставьте конфеты в холодильник на ночь.
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