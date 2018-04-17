Анастасия Стоцкая похудеет на танцах

Ведь она всегда изящна и стройна! Впрочем, Настя заверила наших корреспондентов, что это не так. Периодически она себя любит побаловать разными вкусностями, которые готовит сама.

— Любимое блюдо в нашей семье — это борщ, — говорит Анастасия. — Его все любят. Борщ — это первый суп, который попробовал мой ребенок Сашенька. С тех пор он его ест с удовольствием. Борщ Саша предпочитает только мой. В других местах не ест категорически. Говорит, что «мамин» — самый вкусный. Еще бы! Рецепт в нашей семье передается из поколения в поколение. Меня его учила готовить мама, а ее в свое время — моя бабушка Вера в Киеве. Борщ я готовлю, конечно, не каждый день. А другие блюда — ежедневно. Мне это не в тягость совершенно. Тем более что сейчас есть очень много помощников: мультиварок, скороварок, пароварок, благодаря которым процесс приготовления пищи заметно облегчается! Простые вещи — рис, гречку, спагетти или кашу — я делаю каждый день. Второе блюдо могу приготовить сразу на три дня. А суп — один раз в неделю. Поставил в холодильник, и ребенок прекрасно будет его есть.

— Мужу нравится ваша еда?

— Да, ему нравится, как я готовлю пасту. Мой борщ, кстати, тоже с удовольствием ест. Я не люблю сложносочиненные блюда, которые требуют долгой готовки. Потому что времени на это катастрофически не хватает. Предпочитаю кусок мяса с салатом и каким-нибудь гарниром. Или же это могут быть макароны с креветками, морепродуктами… Или рыба, запеченная в духовке с лимоном и специями. Раньше мы часто устраивали совместные ужины. Сейчас стараемся завтракать все вместе.

— Многие артистки жалуются, что почти ничего не едят из того, что готовят!

— В какой-то период я ела все, что мне хотелось. Когда забеременела Верочкой и до этого Нового года — ни в чем себе не отказывала. Но потом встала на весы и увидела, что поправилась на 10 килограммов. А вообще мне нужно бы похудеть на все пятнадцать! Теперь я отказалась от сладкого, от булочек и принялась за спорт. А еще я активно занимаюсь танцами. Плюс придерживаюсь правильного питания. В моем рационе преобладают овощи, в первой половине дня — фрукты. Углеводы, например каша, тоже в первой половине дня. Сейчас стараюсь есть больше белковой пищи, которая ускоряет процесс выведения воды из организма. Хотя, конечно, с учетом того, сколько мне нужно скинуть, наверное, придется прибегнуть к какой-то диете.

— Какие диеты вы предпочитаете?

— Процесс похудения всегда очень сложен. Чем ты старше становишься, тем сложнее уходят килограммы. У меня любимой диеты нет. В последний раз худела по Дюкану. Очень долго на ней сидела, но грамотно не вышла. Вообще, любая диета — это дистрофия. Тебе всегда будет чего-то не хватать. В идеале нужно дробно питаться, маленькими порциями, исключая жареное, сладкое и вредное.

— Но от деликатесов сложно отказаться! Какую экзотику ели?

— Помню, как-то ела лягушачьи лапки, и это единственное блюдо, которое мне не особо понравилось. Потому что мяса там — кот наплакал. Я в последнее время предпочитаю веганские рестораны. Тем более что живу в центре, а их здесь очень много. Там — детокс-меню. Тебе абсолютно не стоит думать, что заказывать. Ты приходишь и понимаешь, что в меню — здоровая еда, полезная для твоей фигуры и организма.