Медово-имбирные кексы

Вкуснейшие кексы с ароматом меда и имбиря.

Ингредиенты

Мед 60 мл кленовый сироп 60 мл коричневый сахар 90 г молоко 180 мл мука 110 г разрыхлитель 1 ч. л.

молотый имбирь 1 ч. л.

корица 0,25 ч. л.

молотая гвоздика 1 щепотка

мускатный орех 1 щепотка

сливочное масло 65 г яйца 1 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом формы для кексов.

Время готовки45 мин Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте мед, кленовый сироп и сахар. Подогревайте, перемешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня и охладите.

Всыпьте в миску муку, добавьте разрыхлитель, имбирь, корицу, гвоздику, мускатный орех и нарезанное кубиками холодное масло. Руками перетрите в мелкую крошку. Добавьте молочно-медовую смесь и взбейте до однородности и мягкости. Добавьте яйцо и снова взбейте.

Разложите тесто по подготовленным формам. Выпекайте в разогретой духовке около 20-25 минут.