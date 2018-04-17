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Медово-имбирные кексы
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Медово-имбирные кексы 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшие кексы с ароматом меда и имбиря.
Ингредиенты
Мед 60 мл  кленовый сироп 60 мл  коричневый сахар 90 г  молоко 180 мл  мука 110 г  разрыхлитель 1 ч. л.
молотый имбирь 1 ч. л.
корица 0,25 ч. л.
молотая гвоздика 1 щепотка
мускатный орех 1 щепотка
сливочное масло 65 г  яйца 1 шт  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом формы для кексов.
Время готовки45 мин Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте мед, кленовый сироп и сахар. Подогревайте, перемешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня и охладите.
Всыпьте в миску муку, добавьте разрыхлитель, имбирь, корицу, гвоздику, мускатный орех и нарезанное кубиками холодное масло. Руками перетрите в мелкую крошку. Добавьте молочно-медовую смесь и взбейте до однородности и мягкости. Добавьте яйцо и снова взбейте.
Разложите тесто по подготовленным формам. Выпекайте в разогретой духовке около 20-25 минут.
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