Из жизни худеющих: модные диеты этой весны

Кетогенная диета

Суть ее в том, что резко сокращается количество углеводов и заменяется жирами. Худеющий ввергает свой организм в кетоз, когда происходит расщепление накопленного жира для получения энергии. Благодаря такому метаболическому состоянию снижается уровень сахара и инсулина в крови. Что можно: все виды мяса, жирные сорта рыбы, яйца, сыры, приготовленные из сырого молока (козий, моцарелла и т. д.), масло, орехи, авокадо, зеленые низкоуглеводные овощи. Что нельзя: все продукты и напитки, содержащие сахар, крупы, макароны, фрукты, майонез и т. д.

Dach-диета

Эта система питания была разработана для людей, страдающих гипертонией. Цель такой диеты нормализовать давление, убрав из ежедневного рациона соль, насыщенные жиры и сахар.

Что можно: зерновые, фрукты, овощи, бобовые, орехи, нежирные молочные продукты, нежирные сорта мяса. Есть нужно 5 раз в день. Категорически нельзя: алкоголь, шоколад, выпечку, фастфуд, консервы, снеки, газированную воду.

Палеодиета

При палеодиете нужно полностью отказаться от полуфабрикатов и других продуктов, сделанных на производстве, от бобовых, каш, чая, кофе, соков, газировки. Рацион должен состоять из орехов, фруктов, овощей, меда, воды, яиц, нежирного мяса и рыбы, кисломолочных продуктов.

Наталия Гришина, к. м. н., гастроэнтеролог, диетолог

— Палеодиета — здоровая, физиологичная и не голодная. Это экономия денег и времени — такую пищу легко готовить. Отказ от продуктов цивилизации — красителей, консервантов, улучшителей вкуса — пойдет только на пользу. Хотя жирную рыбу тоже желательно есть регулярно.

Dach-диета хороша по тем же причинам — она подразумевает отказ от фастфуда, деликатесов, сладостей, соли, не имеет жестких ограничений, не даст голодать. Но эта диета не подходит людям с непереносимостью глютена. В этом случае хлеб и зерновые нужно убрать. Худеющим и всем остальным не навредит зефир, пастила, мармелад, горький шоколад — ешьте по одной пастилке, мармеладинке и дольке утром на завтрак, и это поднимет вам настроение.

Кетодиета дает эффективное снижение веса, ее также используют для снижения частоты приступов при эпилепсии. Но кетодиета имеет существенные минусы: риск камнеобразования в почках и желчном пузыре, огромная ежедневная нагрузка на поджелудочную железу. При сахарном диабете возможность назначения кетодиеты может решать только лечащий врач.