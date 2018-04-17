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Торроне с фундуком и миндалем
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Торроне с фундуком и миндалем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Торроне — очень сладкий и весьма калорийный итальянский десерт. Но иногда можно себя побаловать.
Ингредиенты
Мед 170 мл  сахар 300 г  сахарная пудра 30 г  орехи (фундук и миндаль) 150 г  яичные белки 2 шт  кукурузная мука 30 г  Способ приготовления
Небольшой противень или форму для выпечки застелите бумагой и смажьте ее маслом.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Сахар и мед поместите в кастрюльку и нагрейте, постоянно помешивая, до 160 градусов. Снимите с огня и охладите.
Тем временем взбейте белки до твердых пиков, затем добавьте сахарную пудру и взбейте до гладкости. Продолжая взбивать, влейте в белки медовую смесь тонкой струйкой. Взбивайте, пока смесь не приобретет консистунцию густой пасты. Затем вмешайте орехи.
Выложите смесь на кукурузную муку и вымесите в течение 1 минуты. Затем переложите в подготовленную форму. Разровняйте и накройте листом промасленной бумаги. Поставьте в холодильник на ночь, затем снимите бумагу и нарежьте торроне на квадратики.
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