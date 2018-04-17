Торроне с фундуком и миндалем

Торроне — очень сладкий и весьма калорийный итальянский десерт. Но иногда можно себя побаловать.

Ингредиенты

Мед 170 мл сахар 300 г сахарная пудра 30 г орехи (фундук и миндаль) 150 г яичные белки 2 шт кукурузная мука 30 г Способ приготовления

Небольшой противень или форму для выпечки застелите бумагой и смажьте ее маслом.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Сахар и мед поместите в кастрюльку и нагрейте, постоянно помешивая, до 160 градусов. Снимите с огня и охладите.

Тем временем взбейте белки до твердых пиков, затем добавьте сахарную пудру и взбейте до гладкости. Продолжая взбивать, влейте в белки медовую смесь тонкой струйкой. Взбивайте, пока смесь не приобретет консистунцию густой пасты. Затем вмешайте орехи.

Выложите смесь на кукурузную муку и вымесите в течение 1 минуты. Затем переложите в подготовленную форму. Разровняйте и накройте листом промасленной бумаги. Поставьте в холодильник на ночь, затем снимите бумагу и нарежьте торроне на квадратики.