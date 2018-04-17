Стоит ли покупать шашлык из магазина

Любой уважающий себя мужчина должен уметь делать шашлык. Так, во всяком случае, принято считать. С этим утверждением никто и не думает спорить. Просто так устроен мир и все: шашлык и мужчина неразделимы.

Приготовить вкусный шашлык — это, если хотите, дело чести, сохранения мужского достоинства. Мясо на костре — это аргумент и доказательство. Это очевидность, не требующая слов. У кого шашлык вкуснее, тот альфа-самец. Только лучший из мужчин способен приехать на правильный рынок, купить у правильного продавца правильное мясо, правильно его разрезать, замариновать, правильно приготовить на правильно разожженном костре, правильно поддавая огня.

А еще лучший из мужчин может поддаться искушению и не добывать мамонта, а купить в магазине готовый шашлык, аккуратно упакованный в пластиковое ведерко. С лучком, перчиком и зеленью, в бледной жиже. Ничуть не брутально, конечно, но тоже вариант. Другое дело, сможет ли магазинный шашлык стать тем самым убедительным доказательством? А если забыть на минутку о мужском суперэго, мясо в ведерке вообще не опасно?

— Первое, на что нужно обратить внимание при покупке шашлыка, — это его состав, — советует диетолог Мария Пронина. — Чем меньше стабилизаторов, загустителей, регуляторов кислотности и другой «химии», тем лучше. Даже маринад и уксус должны насторожить, так как несмотря на то, что последний обладает консервирующими свойствами, уксус отрицательно влияет на вкусовые качества продукта и может послужить маскировкой для недобросовестных производителей. Сейчас появилось большое количество разрешенных усилителей вкуса и добавок, которые маскируют некачественный продукт. Иными словами, чем меньше ингредиентов, тем лучше. К примеру: мясо, специи, йогурт.

Если же вы видите длинный состав, то лучше это ведерко оставить на прилавке и пройти мимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему так важно грамотно нарезать что-нибудь

Утомленное жаром. В горшочке можно приготовить любое мясо

5 любимых продуктов, в которые чаще всего добавляют химикаты