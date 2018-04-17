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Уход за кожей рук народными средствами
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Уход за кожей рук народными средствами 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Кожа на руках так же нуждается в ежедневном уходе и питании, как и кожа лица. Руки больше всего подвержены быстрому старению, образованию морщин и сухости. Не всегда чтобы сохранить руки красивыми и ухоженными нужно много средств и времени. Для этого существуют рецепты, продукты которых находятся дома у каждого человека. МедикФорум собрал советы по уходу за руками дома. — Если кожа рук стала грубой и сухой нужно использовать любую молочную сыворотку, или же применить сок из квашеной капусты. В глубокую тару налить либо сыворотку, капустный сок и опустить руки подержать около десяти минут. Достать руки и подержать пока не подсохнет, подождать несколько минут до появления пленки. Ополоснуть, вытереть насухо. Нанести питательный или жирный крем. Лучше всего процедуру сделать перед сном. — При раздражении на руках нужно делать ванночки из трав. Отлично подойдут ромашка, крапива, череда. Одну столовую ложку добавить в литр кипятка и подождать пока настоится от 10 до 15 минут. Обильно смазать кремом для рук с витаминами. Эту процедуру делать до двух раз в неделю. — При пигментации на видимых участках кожи рук. Пучок петрушки измельчить. 300 мл. воды вскипятить, засыпать петрушку и помешивая варить около 25 минут. Сваренную петрушку размять до состояния пюре, нанести на руки, продержать около десяти минут. Ополоснуть раствором, который получился при варке. Эту маску и ополаскивание делать с утра и перед сном. Если хотя бы пару раз в неделю уделить внимание рукам в виде нанесения народных масок, ванночек и растворов, то молодость рук будет радовать не один десяток лет. Ранее эксперты рассказали, как сохранить шею молодой долго.
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