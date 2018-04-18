Уход за жирной кожей

Жирная кожа лица доставляет своей обладательнице (или обладателю) немало хлопот. Не успеешь освежиться, как лицо вновь лоснится. Но есть и плюсы, морщинки позже появляются на такой коже, так как зачастую, она более плотная. Хорошо выглядеть поможет правильный уход, один из этапов которого — это косметические маски. МедикФорум собрал советы по уходу за кожей. Глина отлично очищает и матирует. Для этого ее разводят водой или молоком до кремовой консистенции и наносят на чистенькую кожу на четверть часа. В течение этого времени желательно периодически сбрызгивать лицо, чтобы глина не пересыхала. Смыть прохладной водой. Смесь из столовой ложки мёда с одной таблеткой ацетилсалициловой кислоты (аспирина) поможет при воспалениях, а также осветлит кожу. Всё большую популярность приобретают тканевые маски. Не менее эффективные можно сделать самостоятельно. Для этого вырежьте из марли заготовку с отверстиями для глаз и рта, и пропитайте любимым тоником. Не стоит забывать, что жирная кожа также нуждается в увлажнении, ведь чем сильнее мы её иссушаем, тем больше выделяется кожное сало. Маска из овсяных хлопьев (молотые) с молоком и медом, обладает увлажняющими свойствами. Также для этих целей хорошо использовать мякоть банана смешанную с яичным белком. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за кожей. Эти несложные рецепты помогут жирной коже выглядеть матовой и ухоженной.