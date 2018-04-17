Сахарная зависимость: как перевоспитать сладкоежку

Не всё сразу

Решение резко ограничить лакомства приведёт к протесту, скандалам и истерикам. Постепенно уменьшайте количество конфет, шоколада, газировки, покупных напитков, предлагая взамен фрукты, морсы, компоты, некрепкий чай. Кстати, недавно мы делились 6 простыми советами, как отучить ребёнка от сладкого. Уже успели прочитать?

Разрешите сыну или дочке одну сладость в день, и пусть они сами выберут, когда её съесть. И, конечно, не надо делать доступ к зефиру или печенью открытым: не оставляйте их в вазочке на столе — сила воли у малышей развита не до такой степени.

Вкус и польза

Возьмите за правило, отправляясь на прогулку, брать с собой полезный перекус. Тогда покупать сладкие шоколадные батончики и газировку не будет необходимости.

Яблоко, банан, изюм, курага, молочные продукты (ряженка, бифидок) помогут восполнить потерянную энергию и дадут ощущение сытости, а к обеду или ужину разыграется нужный аппетит.

Правильные десерты

Кто сказал, что все сладости вредны? Уменьшение количества указанного в правилах приготовления сахара совершенно не скажется на результате, просто положите, к примеру, больше ванильного экстракта, мускатного ореха или корицы.

Банановые блинчики, фруктовые коктейли, шашлычки и канапе, гранола (популярный в США завтрак, в основе которого овсяные хлопья и сухофрукты), печёные яблоки, парфе (взбитые с ванилью сливки) — готовится всё это быстро и просто, да и любому сластёне есть возможность угодить.

Начинаем с себя

Мы учим наших мальчиков и девочек, как вести себя в гостях, в детском саду, со взрослыми и со сверстниками. Приём пищи тоже подчиняется определённым правилам. Родители отвечают примерно за 70% того, что едят их дети. Верно питаясь сами, мы не допускаем у домашних и мысли объедаться, например, ирисками, просто потому, что они следуют заведённым нами обычаям.

Ведь пока малышу не подсластить кашу, его устраивает её вкус — ему не с чем сравнить. А природная сладость многих продуктов оценивается крохами только положительно.

Максимум общения

Ссора с другом, недовольство учителя, конфликт с близкими: нередко сладким заедается стресс, и здесь только от нас зависит победа над этой привычкой. Разговоры, посиделки, походы, досуг — всё это поможет забыть комбинацию «если грустно — съешь карамельку».