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Десерт из йогурта и меда с виноградом
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Десерт из йогурта и меда с виноградом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежнейший сливочный десерт с медовым ароматом и ноткой свежести.
Ингредиенты
Греческий йогурт 800 мл  белый виноград 200 г  мятный ликер 40 мл  кешью или фундук 50 г  мед 50 г  мята по вкусу
Способ приготовления
Взбейте йогурт. Выложите его на чистое кухонное полотенце или марлю, заверните и подвесьте над раковиной. Выжмите жидкость. Хорошо затяните ткань и оставьте йогурт на 2-3 часа, чтобы лишняя жидкость стекла.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем помойте и обсушите виноград. Разрежьте ягоды пополам и удалите семена. Сложите в миску, залейте ликером и оставьте на час.
Орехи мелко порубите и разложите по креманкам. Сверху выложите виноград.
Когда из йогурта стечет лишняя жидкость, взбейте его с медом и разложите сверху на виноград. Украсьте свежей мятой.
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