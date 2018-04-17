Десерт из йогурта и меда с виноградом

Нежнейший сливочный десерт с медовым ароматом и ноткой свежести.

Ингредиенты

Греческий йогурт 800 мл белый виноград 200 г мятный ликер 40 мл кешью или фундук 50 г мед 50 г мята по вкусу

Способ приготовления

Взбейте йогурт. Выложите его на чистое кухонное полотенце или марлю, заверните и подвесьте над раковиной. Выжмите жидкость. Хорошо затяните ткань и оставьте йогурт на 2-3 часа, чтобы лишняя жидкость стекла.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем помойте и обсушите виноград. Разрежьте ягоды пополам и удалите семена. Сложите в миску, залейте ликером и оставьте на час.

Орехи мелко порубите и разложите по креманкам. Сверху выложите виноград.

Когда из йогурта стечет лишняя жидкость, взбейте его с медом и разложите сверху на виноград. Украсьте свежей мятой.