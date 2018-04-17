Что ест на завтрак Джиджи Хадид?

Оказывается, Джиджи Хадид (22), одна из самых популярных в мире моделей, не особо следит за своим питанием и может иногда позволить себе лишнего. На завтрак у нее обычно бекон, яичница, тосты с кофе и апельсиновый сок.

«Все, что я съедаю утром, заряжает меня на весь день. Поэтому завтрак я стараюсь не пропускать, и он у меня, как правило, плотный», — рассказывает модель.

На обед Джиджи заказывает салат из рукколы из кафе Smile в Нью-Йорке. Но иногда может заменить его и на гамбургер. По мнению Хадид, еда должна быть в радость, и у нее даже есть особый девиз: «Ешь, чтобы оставаться в форме, позволь себе гамбургер, чтобы оставаться в здравом уме».

А вот ужин Джиджи может приготовить и сама дома. Например, ее фирменное блюдо — томатный суп с сырным сэндвичем. Если времени на это нет, то она просто берет суши на вынос.

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