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Чем лучше мариновать шашлыки
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Чем лучше мариновать шашлыки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Такие погоды стоят, что слюнки текут. Буквально. Срабатывает условный рефлекс: мужчины «точат» шампуры, женщины все активнее уговаривают себя, что пару кусочков ароматной свинины на свежем воздухе фигуре не повредят.
Приближается время шашлыка. Секретами его приготовления с «ВМ» поделилась диетолог Мария Пронина.
— Хоть шашлык из свинины и считается одним из самых вкусных, увлекаться им не стоит, — говорит эксперт. — Свинина — достаточно тяжелое и даже вредное мясо. И злоупотребление им может привести как минимум к лишнему весу, и к другим осложнениям в организме. Лучше отдать предпочтение говядине. А мягкость и сочность мясу придадут домашние специи и маринады. При мариновании шашлыка выбирайте посуду, которая не окисляется. А чтобы максимально ускорить процесс маринования и сделать мясо мягче, добавьте в маринад мелко порезанный плод киви или кусочки ананаса. Эти экзотические фрукты приятно вас удивят.
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