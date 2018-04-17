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Печенье с кешью и курагой
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Печенье с кешью и курагой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это ароматное, немного вязкое печенье обязательно понравится детям.
Ингредиенты
Мука 225 г  разрыхлитель 1 ч. л.
яйца 3 шт  мед 250 мл  ванильный сахар 1 ч. л.
курага 300 г  кешью 150 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В маленькой миске смешайте муку с разрыхлителем. В большой миске взбейте яйца, пока они не увеличатся в объеме вдвое. Продолжая взбивать, добавьте ваниль и мед. Затем всыпьте муку с разрыхлителем. Вмешайте мелко нарезанную курагу и нарубленные орехи.
Небольшой противень выстелите бумагой для выпечки и смажьте маслом. Вылейте в него тесто. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета около 20 минут.
Выньте из духовки, полностью охладите. Нарежьте на квадратики. При желании посыпьте сахарной пудрой.
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