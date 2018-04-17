Печенье с кешью и курагой

Это ароматное, немного вязкое печенье обязательно понравится детям.

Ингредиенты

Мука 225 г разрыхлитель 1 ч. л.

яйца 3 шт мед 250 мл ванильный сахар 1 ч. л.

курага 300 г кешью 150 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В маленькой миске смешайте муку с разрыхлителем. В большой миске взбейте яйца, пока они не увеличатся в объеме вдвое. Продолжая взбивать, добавьте ваниль и мед. Затем всыпьте муку с разрыхлителем. Вмешайте мелко нарезанную курагу и нарубленные орехи.

Небольшой противень выстелите бумагой для выпечки и смажьте маслом. Вылейте в него тесто. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета около 20 минут.

Выньте из духовки, полностью охладите. Нарежьте на квадратики. При желании посыпьте сахарной пудрой.