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Стригино накормит нижегородцев гречётто с грибами и пармезаном
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Стригино накормит нижегородцев гречётто с грибами и пармезаном 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Оригинальное меню с блюдами от шеф-повара кейтеринга аэропорта Стригино, представлено на рейсах, вылетающих из Нижнего Новгорода c 15 апреля.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, в меню вошло более 180 наименований блюд. Основные изменения коснулись бизнес-класса. В числе новинок — гречётто с грибами и сыром пармезан, яблочная лазанья, печеная тыква с ореховым пюре, грибная паста с песто, пряная груша с куркумой. Также пассажирам предложат летнюю брускетту с овощами гриль, фруктовое карпачо, салат из печеных овощей, салат хрустящий.
Для пассажиров эконом-класса приготовят филе рыбы, запеченное в сливках с сыром, говядину тушенную в сливках, куриное филе с овощами и т.д. Из сладкого меню — чизкейк «Нью-Йорк», корзиночка с ягодами, капкейк маковый с фруктами.
Сообщается, что ежедневно кейтеринг Стригино летом производит до двух тысяч рационов. Как правило, авиакомпания по договору с аэропортом выбирает за пассажира ассортимент бортового питания. Но ряд перевозчиков предоставляет возможность пассажирам самим определиться с меню еще на стадии бронирования авиабилета.
Ранее сообщалось, что новое школьное меню презентовали в Нижнем Новгороде.
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