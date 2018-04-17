Стригино накормит нижегородцев гречётто с грибами и пармезаном

Оригинальное меню с блюдами от шеф-повара кейтеринга аэропорта Стригино, представлено на рейсах, вылетающих из Нижнего Новгорода c 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в меню вошло более 180 наименований блюд. Основные изменения коснулись бизнес-класса. В числе новинок — гречётто с грибами и сыром пармезан, яблочная лазанья, печеная тыква с ореховым пюре, грибная паста с песто, пряная груша с куркумой. Также пассажирам предложат летнюю брускетту с овощами гриль, фруктовое карпачо, салат из печеных овощей, салат хрустящий.

Для пассажиров эконом-класса приготовят филе рыбы, запеченное в сливках с сыром, говядину тушенную в сливках, куриное филе с овощами и т.д. Из сладкого меню — чизкейк «Нью-Йорк», корзиночка с ягодами, капкейк маковый с фруктами.

Сообщается, что ежедневно кейтеринг Стригино летом производит до двух тысяч рационов. Как правило, авиакомпания по договору с аэропортом выбирает за пассажира ассортимент бортового питания. Но ряд перевозчиков предоставляет возможность пассажирам самим определиться с меню еще на стадии бронирования авиабилета.

Ранее сообщалось, что новое школьное меню презентовали в Нижнем Новгороде.